EXO À LA DEMANDE - UNE VERSION BONIFIÉE DU PROJET PILOTE POUR SA 2E ANNÉE





MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux d'annoncer le renouvellement pour une deuxième année du projet pilote exo à la demande sur le territoire des municipalités de Beloeil et McMasterville dès le 30 mai prochain. Il s'agira d'une version bonifiée du projet pilote initial alors que des améliorations ont été apportées au service grâce aux apprentissages de la première année.

À sa première année de service, exo à la demande a vu son achalandage connaitre une croissance plus rapide que le service régulier par autobus. Le projet a également permis de rejoindre une nouvelle clientèle, dont des ainés et des étudiants, en desservant plus efficacement des destinations locales. En effet, 39 % des répondants à notre dernier sondage affirmaient avoir utilisé le service d'autobus pour la première fois avec l'arrivée du transport à la demande. D'ailleurs, l'achalandage vers des destinations locales a lui aussi augmenté depuis le lancement du projet pilote. Ces excellents résultats ont motivé la reconduction du projet pilote pour une deuxième année.

Grâce au suivi serré du projet pilote et aux commentaires des usagers, exo a été en mesure d'apporter plusieurs améliorations au service pour sa deuxième année. L'arrimage du service d'autobus à la gare McMasterville sera notamment bonifié, avec l'ajout d'un 2e véhicule dédié au rabattement au train de banlieue. De plus, une ligne téléphonique prioritaire pour les réservations de déplacements sera également créée au centre de relations clients d'exo. Il est à noter que des améliorations supplémentaires au service sont à venir.

«?La Ville de Beloeil est très heureuse de la reconduction du projet exo à la demande sur son territoire. Le service a déjà poussé de nombreux citoyens à prendre l'autobus pour se déplacer au lieu de la voiture et nous sommes confiants que cela se poursuivra à la deuxième année du projet pilote?», affirme Nadine Viau, mairesse de Beloeil.

«?L'avenir de la mobilité passe par des solutions innovantes et le projet pilote exo à la demande est une initiative en ce sens. Nous suivons avec grand intérêt ce projet qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue des pratiques en matière de mobilité durable?», souligne Martin Dulac, maire de McMasterville.

«?Exo à la demande est un service qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle réalité des clients en offrant plus de flexibilité et en facilitant les déplacements locaux. Nos clients nous ont fait part de leurs pistes d'amélioration au cours de la dernière année et nous les avons écoutés en intégrant plusieurs ajustements au service dès le 30 mai?» déclare Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, Partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

Exo à la demande en bref

Comment réserver un déplacement :

Sur l'application Link (disponible sur l' App Store et Google Play)

et Google Play) Site web de réservation

Par téléphone au centre de relations clients d'exo (1?833 allo exo +3 +1)

Quand réserver un déplacement :

Entre 7 jours et 15 minutes avant le déplacement

Titres de transport acceptés à bord d'exo à la demande :

Un titre de transport valide du secteur Vallée-du- Richelieu

Heures de service :

Lundi au vendredi : 5 h 15 à 21 h 30

Samedi et dimanche : 8 h à 18 h

