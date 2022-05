Un programme de plantes indigènes pour aider à lutter contre les crises de la biodiversité et du climat





TORONTO, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est maintenant plus facile que jamais de se joindre aux efforts du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) pour fournir des habitats essentiels aux espèces et capter du carbone en faisant pousser des plantes indigènes dans le jardin ou en pots. Les plantes indigènes ? celles qui se sont adaptées aux conditions locales et ont de profondes relations avec d'autres espèces de la flore et de la faune indigènes d'une région ? sont maintenant offertes dans 10 centres de jardinage Maxi et Provigo du sud du Québec et 120 centres de jardinage Loblaw du sud et de l'est de l'Ontario.



Cette accessibilité accrue aux plantes indigènes est rendue possible grâce à un partenariat entre Votre zone ? un programme mené en collaboration par le WWF-Canada et Carolinian Canada ? et Les Compagnies Loblaw Limité (Loblaw).

Les jardinier.ère.s de tous niveaux pourront parler à des expert.e.s du jardinage et des espèces afin d'en apprendre plus sur les plantes indigènes à des kiosques éphémères situés dans des centres de jardinage à travers le Québec et l'Ontario. Les dates et les lieux sont détaillés ci-dessous.

Essentielles pour des écosystèmes en santé, les plantes indigènes sont ce qu'il y a de mieux pour attirer les pollinisateurs et restaurer des habitats pour les espèces. Elles soutiennent une grande diversité d'insectes, d'oiseaux et de mammifères; la santé de l'écosystème des sols et de l'eau propre; et d'autres organismes vivants via le réseau alimentaire. Étant résistantes et demandant peu d'entretien (elles sont presque toutes vivaces), elles sont parfaites pour créer des jardins qui seront magnifiques en toutes saisons et plus résilients face aux dérèglements du climat.

L'an dernier, près de 69 000 plants ont été vendus dans le sud du Québec et le sud et l'est de l'Ontario, le nombre d'espèces de plantes vendues étant 60 % plus élevé qu'en 2020. Au total, plus de 37 000 hectares sont gérés en fonction des espèces par des participant.e.s de Votre zone.

Kate Landry, gestionnaire séniore, Action communautaire, Restauration et Régénération du WWF-Canada, a affirmé :

« Lorsqu'il.elle.s sont confronté.e.s à des nouvelles difficiles à propos de la perte de nature et de la façon dont cela entraine le déclin de la biodiversité et les dérèglements climatiques, les gens cherchent à savoir ce qu'il.elle.s peuvent faire pour aider. C'est souvent avec enthousiasme qu'il.elle.s apprennent que des gestes posés dans leur propre espace extérieur peuvent compter, à condition de planter des espèces indigènes. C'est la troisième année que des plantes indigènes sont offertes chez des détaillants des Compagnies Loblaw Limitée et nous sommes ravi.e.s de voir l'intérêt croissant pour Votre zone et les plantes indigènes. Nous espérons qu'encore plus de gens ajouteront des plantes indigènes dans leur cour et sur leurs balcons cette année, afin de créer une multitude d'habitats essentiels pour les espèces dans des régions autrement dominées par les humains. »

En choisissant des plantes indigènes avec l'étiquette Votre zone, les gens sont assuré.e.s que les plantes sont :

Indigènes à la région;

De source traçable à une population locale connue;

Cultivées à partir de semences collectées de façon éthique;

Génétiquement diverses (et non pas de clones obtenus par bouturage);

Des plantes de type sauvage (pas des cultivars/nativars);

Cultivées sans néonicotinoïde ni glyphosate; et l'utilisation d'autres pesticide est limité.

Plusieurs espèces du sud du Québec et du sud et de l'est de l'Ontario bénéficient des jardins de plantes indigènes, notamment :

Le monarque

Le bourdon à tache rousse

La salamandre de Jefferson

La tortue mouchetée

Le campagnol sylvestre

Le faucon pèlerin

Le pic à tête rouge

Le colibri à gorge rubis

Les jardinier.ère.s sont invité.e.s à contribuer à la création du plus grand jardin pour les espèces au pays en s'inscrivant au programme Votre zone, qui permet d'accéder gratuitement à des guides et des conseils et de prendre part à des activités de science citoyenne.

Pour en savoir plus :

Carte des centres de jardinage Loblaw, Maxi et Provigo où trouver des plantes indigènes Votre zone en 2022

Liste des espèces de plantes disponibles en Ontario

Liste des espèces de plantes disponibles au Québec

Liste des kiosques éphémères Votre zone : Montréal : Provigo Montréal Rachel, 2925, rue Rachel Est, le 15 mai de 14 h à 16 h Ottawa : Westboro Superstore, 190, route Richmond, le 14 mai de 14 h à 16 h Toronto (est) : Loblaws Supermarket, 17, rue Leslie, le 14 mai de 14 h à 16 h Toronto (ouest) : Loblaws Supermarket, 2280, rue Dundas Ouest, le 15 mai de 10 h à 12 h Mississauga : Loblaws Supermarket, 5010, chemin Glen Erin, le 14 mai de 10 h à 12 h London : Oakridge Mall Superstore, 1205, rue Oxford, le 14 mai de 10 h à 12 h Windsor : Walker Road Superstore, 4371, route Walker, le 15 mai de 14 h à 16 h





Pour plus d'information, veuillez contacter :

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada,

[email protected]

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

À propos de Carolinian Canada

Carolinian Canada connecte des leaders qui cultivent des écosystèmes sains dans l'esprit et la pratique de la réconciliation. Ensemble, nous aidons les communautés à s'unir pour un avenir vert. Trouvez votre propre place dans l'extraordinaire extrême-sud du Canada. CarolinianCanada.ca

À propos de Votre zone

Ce que vous plantez compte! Le programme Votre zone est conçu pour vous aider à convertir et aménager vos espaces extérieurs afin de redonner une place aux espèces indigènes et à l'eau, tout en soutenant nos modes de vie. La restauration d'écosystèmes aide à redonner vie aux communautés, aux jardins, aux balcons et aux terres agricoles. Votre zone est une initiative en collaboration du WWF-Canada et de Carolinian Canada : votrezonejardin.ca

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 2000 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans près de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

