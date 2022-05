La société DEXLEVO est la première en Asie à remporter le prix MEILLEUR injectable dans le cadre de l'AMWC, le plus grand congrès mondial sur l'antivieillissement esthétique





La société d'appareils esthétiques et médicaux DEXLEVO a participé au 20e congrès AMWC (Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress, Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge) qui s'est tenu à Monaco et a expliqué ses produits aux visiteurs.

GOURI, le premier injectable PCL (polycaprolactone) entièrement liquide, développé par DEXLEVO, une société d'appareils esthétiques et médicaux, a été le premier en Asie à être choisi en tant que Meilleur injectable dans la catégorie au 20e AMWC (Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge) qui s'est tenu à Monaco du 31 mars au 2 avril 2022.

L'AMWC est l'un des congrès d'esthétique et de lutte contre le vieillissement les plus prestigieux au monde. Plus de 20 000 visiteurs de plus de 200 pays du monde, y compris des dermatologues, participent chaque année à l'événement pour partager les dernières tendances en matière de produits esthétiques et antivieillissement et les tendances du secteur.

DEXLEVO a lancé GOURI, le premier injectable PCL entièrement liquide au monde, au congrès AMWC en 2021. Dans le cadre de sa deuxième participation à l'AMWC, la société a remporté le prix Meilleur injectable pour la première fois en tant que société asiatique aux prix AMWC Awards, et sa technologie et ses produits uniques sont reconnus sur la scène mondiale. Pour les prix AMWC Awards, le comité de l'AMWC examine et choisit les produits candidats, jugés par les votes de dermatologues et de travailleurs du secteur du monde entier. Dans le cadre de l'examen de cette année, DEXLEVO a été nommée aux côtés d'entreprises de beauté mondiales de premier plan telles qu'Allergan, Merz, Fillmed et Aptos, démontrant sa compétence sur le marché mondial.

Plus de 150 médecins et sociétés ont visité le stand de DEXLEVO et ont manifesté un grand intérêt pour GOURI, qui fournit une solution fondamentale pour l'antivieillissement.

Sous le thème de « 1er PCL liquide-Quoi, Quand, Pourquoi ? », le dermatologue mexicain Dr Arturo Vela a déclaré, « Aujourd'hui, le marché de la beauté recherche le naturel. Le produit GOURI de DEXLEVO est le premier injectable PCL entièrement liquide au monde et le produit antivieillissement le plus sûr répondant aux exigences des consommatrices et des consommateurs. » Le Dr Dinko Kaliterna, un dermatologue croate, a présenté un exposé sur le traitement au congrès sur le thème « Rajeunissement de la peau avec le PCL liquide », déclarant que GOURI est plus sûr que les produits concurrentiels et que son traitement est très pratique. La satisfaction des patientes et des patients avec la procédure est élevée en raison de l'effet de régénération du collagène naturel. »

Un représentant officiel de DEXLEVO a ajouté, « La tendance du marché de la beauté change et les entreprises sont plus nombreuses à manifester leur intérêt par rapport à l'AMWC de l'année dernière. Comme le marché mondial s'intéresse de plus en plus à GOURI, nous prévoyons de soutenir le marketing pour devenir un leader en matière de produits antivieillissement. »

Le produit GOURI de DEXLEVO est le premier injectable PCL de polycaprolactone (PCL) entièrement liquide au monde, un matériau polymère biodégradable qui se répand naturellement sur le visage et autour des yeux lorsqu'il est injecté dans la peau, formant une matrice tridimensionnelle et provoquant la production de collagène.

Avec le lancement de l'AMWC en septembre 2021, DEXLEVO vend et fournit GOURI sous contrat dans plus de 40 pays et va participer en tant que promoteur platine à l'IMCAS 2022, qui se tiendra à Paris en juin prochain, afin d'accélérer ses activités de marketing et d'étendre sa présence sur le marché mondial.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 12:20 et diffusé par :