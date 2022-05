LANCEMENT DE LA DEUXIÊME ÉDITION DU PROGRAMME NATIONAL DE RÉSIDENCE POUR LES ARTISTES PUBLICS NOIRS, AUTOCHTONES ET RACISÉS





Un appui sera offert à différents artistes et groupes d'artistes multidisciplinaires pour faire connaître l'art public dans les collectivités partout au Canada!

TORONTO, le 12 mai 2022 /CNW/ - L'art public doit tenir compte des identités et des perspectives diverses des collectivités et des espaces publics qui l'accueillent. C'est ce qui a inspiré l'organisme canadien consacré aux arts publics STEPS à lancer le programme CreateSpace Public Art Residency , un programme national de résidence consacré à l'art public en collaboration avec des conseillers d'un océan à l'autre. L'objectif est de fournir aux jeunes artistes noirs, autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et racisés les compétences, les relations et l'expérience pratique nécessaires pour faire passer leur art public au niveau supérieur.

Au cours de sa deuxième année, les artistes en résidence ont été sélectionnés par un comité d'artistes et de professionnels du domaine de l'art public s'identifiant comme des personnes autochtones, noires et de couleur de partout au Canada parmi un bassin de plus de 100 candidatures de partout au pays. Dix artistes ou groupes d'artistes donneront vie à des projets d'art public avec l'appui de STEPS et de mentors artistiques multidisciplinaires dans leurs collectivités au sein de six provinces : Kyla Yin James (Montréal, Qc), Meghan Cheng (Toronto, Ont.), Efemena Ogburu (Winnipeg, Man.), Ra'anaa Brown (Montréal, Qc), Kawama Kasutu (Eastern Passage, N.-É.) Tina Nguyen (Vancouver, C.-B.), Jasmin Nicole Amaoko (Toronto, Ont.), Jeni Chen (Richmond, C.-B.), Stéphanie Babij (Ottawa, Ont.) et RAZA Collective - Laura Caraballo et Valentina Caraballo (Calgary, Alb.).

Voici la déclaration de Laara Cerman, qui a participé au programme en 2021:« Le réseautage était l'élément le plus précieux. Le fait d'avoir été choisie pour cette résidence m'a aidée à obtenir plus de financement pour mon projet, parce que mon projet pour cette résidence est plus difficile que mon travail précédent. Ce sera un excellent ajout à mon portefeuille qui, je crois, m'aidera à toucher des commissions plus importantes à l'avenir. » La participante de 2021, Anna Jane McIntyre, a également exprimé comment « l'expérience de résidence virtuelle [lui a] permis d'en apprendre davantage sur d'autres artistes s'identifiant comme des personnes autochtones, noires et de couleur, les ressources à leur disposition et la pratique de leur art partout au Canada ».

Restez à l'affût des tables rondes gratuites et accessibles au public sur CreateSpace et suivez @STEPSPublicArt et #CreateSpaceResidency pour obtenir les dernières mises à jour sur le programme de résidence.

STEPS est un organisme national consacré à l'art public qui favorise le dynamisme, l'inclusion et la résilience

des communautés grâce à des initiatives artistiques et stratégies d'engagement uniques. Le programme de résidence CreateSpace est rendu possible grâce au soutien du Groupe Banque TD par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, Ville de Toronto, dans le cadre d'ArtworxTO : Toronto's Year of Public Art 2021--2022, Conseil des arts du Canada et Conseil des arts de l'Ontario.

Dossier de presse numérique

SOURCE STEPS Public Art

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 12:00 et diffusé par :