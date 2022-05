Crown Sterling a accueilli un sommet à l'intention des dirigeants du secteur de la chaîne de blocs à Gizeh, en Égypte





NEWPORT BEACH, Calif., 12 mai 2022 /CNW/ - Crown Sterling Limited LLC , chef de file de la souveraineté des données personnelles et fournisseur de technologies de chiffrement et de compression à résistance quantique, a organisé, en partenariat avec Crypterns, un sommet des dirigeants auquel ont participé plus de 40 leaders d'opinion des secteurs de la chaîne de blocs et de la cryptographie le mois dernier à Gizeh, en Égypte. Crypterns se spécialise dans la prestation de solutions de gestion des talents et de recrutement et de programmes éducatifs conçus pour tous les niveaux, de l'introduction des bases de la cryptomonnaie à la conception des innovations de cette industrie des plus révolutionnaires.

Premier du genre, cet événement a réuni des leaders du secteur pour une expérience visant à favoriser la découverte de soi, à créer des liens entre les communautés et à créer conjointement des solutions durables pour l'avenir du secteur. Les ateliers animés par Robert E. Grant , fondateur et chef de la direction de Crown Sterling, portaient sur le développement du leadership et la croissance et la gestion des entreprises. Il y a également eu des discussions de groupe dynamiques sur la façon d'atteindre les objectifs grâce au véhicule de Crypterns pour aider à faire progresser l'industrie. Parmi les principaux domaines d'intérêt, mentionnons les plans visant à faciliter l'adoption généralisée des cryptomonnaies et l'établissement d'un centre d'information fiable pour les consommateurs. L'événement comprenait également les discours clés de Son Altesse Royale la reine des Bakwa Indu au Kasaï, en République démocratique du Congo, de Lawrence Krauss, physicien théoricien, auteur et lauréat du prix Nobel, de Craig Wright, informaticien et homme d'affaires, et de Chinwe Esimai, auteur, avocat et dirigeant d'entreprise.

« Ce fut un honneur de coanimer l'événement de l'Alliance Crypterns. Les discussions de groupe ont été provocatrices et inspirantes. Les participants ont quitté la conférence avec des objectifs clairs et un plan d'action pour la défense des intérêts de l'industrie et l'adoption des cryptomonnaies par les consommateurs du grand public », a déclaré M. Grant.

Dustin Plantholt, fondateur et chef de la direction de Crypterns, a affirmé : « Notre retraite inaugurale de l'Alliance Crypterns a été un énorme succès, principalement attribuable au personnel dévoué, au soutien attentif de l'équipe inégalée de notre partenaire, Crown Sterling, et aux participants extraordinaires. J'ai trouvé cette expérience vraiment inoubliable, tant sur le plan professionnel que personnel. Le fait de passer du temps de qualité avec des personnes aussi impressionnantes et des esprits pionniers a permis de clarifier davantage notre mission. Grâce à notre engagement et à nos efforts continus de collaboration, Crypterns et ses partenaires de l'Alliance habiliteront la main-d'oeuvre qui alimente la chaîne de blocs, à avoir un impact positif sur la société et à changer le monde. Nous sommes éternellement reconnaissants pour cette semaine. »

Crown Sterling est également heureuse d'annoncer l'inscription du WCSOV sur UniSwap , une bourse de cryptomonnaie qui utilise un protocole de réseau décentralisé. Le protocole facilite les transactions automatisées entre les jetons de cryptomonnaie sur la chaîne de blocs Ethereum grâce à l'utilisation de contrats intelligents. Comme les données deviennent l'actif le plus précieux en cette ère numérique, la mission de Crown Sterling est de permettre aux individus de protéger, contrôler et monnayer leurs données à une époque où les grandes entreprises technologiques, qui sont pour la plupart non réglementées, font figure d'autorités tout en étant vulnérables. Pour en savoir plus sur Crown Sterling et le jeton CSOV, joignez-vous à la communauté sur Telegram et Twitter .

