Verimatrix Key Shield offre de nouvelles fonctionnalités pour simplifier le déploiement de la sécurité et renforcer le niveau de protection des SoftPOS-Logiciel dédié aux points de vente





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa suite de solutions logicielles Verimatrix Key Shield, primée et adoptée par des organisations du monde entier pour protéger leurs clés cryptographiques, offre désormais de nouvelles fonctionnalités qui simplifient considérablement la mise en oeuvre des solutions SoftPOS, la nouvelle technologie permettant aux commerçants d'accepter les paiements par carte directement sur leur téléphone.

Utilisées pour créer une architecture cryptographique afin d'empêcher les hackers d'anticiper la manière d'analyser et d'attaquer les applications, les technologies Key Shield de Verimatrix permettent de dissimuler les clés cryptographiques dans le code et de masquer les algorithmes afin de préserver la sécurité des applications et des données utilisateurs dans les environnements grand public tels que le SoftPOS ? logiciel dédié aux points de vente.

La version actuelle de Verimatrix Key Shield offre une flexibilité inégalée, permettant aux clients tels que les banques, les commerçants et autres utilisateurs de solutions SoftPOS d'ajouter leur propre algorithme et de se lancer plus rapidement sur le marché. Parmi les récentes évolutions, Key Shield supporte désormais l'injection à distance de clés via le bloc clé TR-31, ainsi que le standard de gestion des clés de sécurité AES DUKPT. L'utilisation des procédés de chiffrement TR-31 et AES DUKPT continuant à se développer, leur ajout à Key Shield permettra aux utilisateurs de disposer d'options de chiffrement supplémentaires. Key Shield supporte également les algorithmes les plus courants utilisés en matière de paiements, notamment 3DES, 3DES MAC, AES, AES CMAC, AES GCM, génération de clés ECC, ECDH, ECDSA, HKDF, HMAC, RSA et SHA.

"Verimatrix contribue à améliorer sensiblement l'efficacité des développements, permettant ainsi une mise sur le marché plus rapide", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Les optimisations apportées à Key Shield soulignent l'engagement de Verimatrix à simplifier les déploiements de solutions de sécurité pour les rendre plus accessibles aux utilisateurs et non une étape fastidieuse du processus de déploiement."

Pour en savoir plus sur Verimatrix Key Shield, visitez le site www.verimatrix.com/fr/key-shield.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 11:50 et diffusé par :