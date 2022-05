easyMarkets lance MT5 avec des spreads variables





Encore une fois, easyMarkets lance un nouveau produit offrant plus de choix à ses clients lors de leurs transactions.

LIMASSOL, Chypre, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Offrant déjà une sélection rigoureuse de plateformes, dont ses plateformes Web et mobiles exclusives, MetaTrader 4 et TradingView, easyMarkets propose désormais MetaTrader 5 (MT5) avec des spreads variables et un effet de levier plus élevé de 500:1 (cet effet de levier plus élevé n'est pas disponible pour les clients européens et australiens en raison de la réglementation).

Nous croyons que le lancement de ce nouveau produit simplifiera davantage les opérations de nos clients, en leur permettant de choisir entre des spreads variables ou fixes, ou les deux, dans le même écosystème. Notre mission a toujours été, et demeure, d'offrir aux traders une expérience de pointe, et c'est pourquoi nous développons et mettons sans cesse à jour les services, produits et plateformes que nous offrons. Nous agrandissons également constamment la liste des actions et autres instruments de toutes nos plateformes, y compris MT5.

Ohad Golan, responsable du marketing

Cela donne à nos clients encore plus de choix lors de la négociation, avec tous les avantages et les outils de gestion des risques disponibles sur MT4, y compris :

· Une protection contre les soldes négatifs

· L'absence de commission et de frais cachés

· L'autorisation de faire appel à des conseillers experts

Pourquoi easyMarkets offre-t-il des spreads variables sur MT5 ?

Les spreads variables fluctuent en fonction des conditions du marché (généralement lorsqu'il y a une liquidité accrue ou une forte volatilité), ce qui signifie qu'ils se resserrent ou s'élargissent. Les spreads fixes quant à eux ne changent jamais pendant les heures du marché, ce qui incite les clients à utiliser une autre stratégie pour effectuer leurs transactions. De même, en général, les spreads variables sont inférieurs aux spreads fixes, mais nécessitent une gestion de l'exposition accrue.

Nous voulons que nos clients aient tous les avantages stratégiques à leur disposition sur le marché. Si la stratégie et les méthodes de trading de nos clients conviennent davantage à des spreads variables ou fixes, ils peuvent choisir avec easyMarkets!

L'inscription est simple et directe une fois que le client s'est inscrit et a confirmé son compte.

Télécharger MT5

