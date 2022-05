Mercedes-Benz Canada annonce une campagne de rappel volontaire de certains véhicules de Classe ML, GL et R des années modèles 2006 à 2013, demandant l'arrêt de leur utilisation





MISSISSAUGA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada Inc. (« MBC ») a aujourd'hui annoncé que Mercedes-Benz AG (le fabricant de véhicules Mercedes-Benz) a déterminé que sur certains véhicules de Classe ML, GL et R des années modèles 2006 à 2013, le fonctionnement du servofrein pourrait être affecté par une corrosion avancée dans la zone de joints de son boîtier. Dans le cadre de son engagement envers la sécurité des clients, MBC va effectuer, sur le marché canadien, un rappel volontaire d'environ 31 577 véhicules de Classe ML, GL et R produits pour la période des années modèles 2006 à 2013. MBC a suivi toutes les étapes appropriées pour le compte de Mercedes-Benz AG afin de déposer ce programme de rappel auprès de Transports Canada. Mercedes-Benz AG peut confirmer qu'il n'y a eu ni collisions, ni blessures, ni morts reliées à ce problème.

À la suite d'une analyse approfondie, Mercedes-Benz AG a conclu que l'humidité peut s'infiltrer sous un manchon en caoutchouc installé autour du boîtier du servofrein. Après une période prolongée sur le terrain et en cas d'exposition importante à l'eau, cela peut entraîner la formation de corrosion dans la zone de joints du boîtier du servofrein, ce qui contribue à une fuite de vide au niveau du servofrein. Dans ce cas, l'amplification de la force de freinage peut être réduite, ce qui fait augmenter la pression requise sur la pédale de frein pour décélérer le véhicule et/ou potentiellement la distance d'arrêt. Dans de rares cas de corrosion très importante, il est possible qu'un freinage brusque ou intense entraîne des dommages mécaniques dans le servofrein, ce qui peut causer une défaillance de la connexion entre la pédale de frein et le système de freinage. Dans ce cas très rare, il ne serait pas possible de décélérer le véhicule au moyen de la pédale de frein. Le risque d'une collision ou de blessures serait donc accru. Le fonctionnement du frein de stationnement à commande au pied n'est pas affecté par ce problème.

MBC recommande aux clients affectés d'arrêter de conduire leur véhicule. MBC offrira également un service de remorquage gratuit aux propriétaires de véhicules touchés afin que ces derniers puissent être acheminés jusqu'à l'atelier. L'atelier retirera le manchon en caoutchouc du servofrein, inspectera le boîtier du servofrein et remplacera des pièces au besoin. Dans le cas où une réparation serait nécessaire et qu'elle ne pourrait être effectuée immédiatement, un concessionnaire Mercedes-Benz agréé aidera à coordonner une solution individuelle pour le client, y compris un autre moyen de transport.

Les clients peuvent appeler le 1 800 387-0100 pour obtenir plus d'informations au sujet de leur véhicule.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Mississauga, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 59 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules en 2021. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

