Bluehole publie un avis du secteur sur le succès de Vuse qui dépasse désormais Juul et redevient le champion américain du marché du vapotage

Selon Nielsen, au cours de la période de deux semaines terminées le 9 avril 2022, Vuse a dépassé Juul pour devenir le n° 1 des ventes d'e-cigarettes aux États-Unis avec une part de marché de 35%. Ce succès est attribuable aux ventes de son produit phare Vuse Alto, qui ont représenté plus de 90% des gains de Vuse aux États-Unis en 2021. Ce retour au sommet de Vuse sur le marché américain renforce son leadership mondial.

Pour Vuse, qui avait été dépassée par Juul en 2017, être à nouveau la marque de vapotage la plus vendue aux États-Unis représente nouvelle étape importante. Marque émergente fondée en 2015, Juul, s'était adjugé en 3 ans une part massive de 68% du marché américain du vapotage, celle de Vuse s'effondrant à 10% après avoir atteint 44,2 % en 2016.

Afin d'inverser cette tendance négative face à Juul, Vuse s'était mis à la recherche d'un nouveau fabricant et fournisseur de technologie d'atomisation à l'échelle mondiale, tout en envisageant de lancer un produit révolutionnaire. En 2018, Vuse a conclu un partenariat avec FEELM, la technologie d'atomisation phare de SMOORE, puis lançait rapidement Vuse Alto en août.

Contrairement aux produits de Juul, toujours dotés de bobines de coton traditionnelles, Vuse Alto offre une expérience de vapotage révolutionnaire grâce à la bobine en céramique FEELM dont Vuse a commencé à généraliser l'utilisation. Depuis 2019, la part de marché de Vuse aux États-Unis explose et Vuse Alto est devenu l'un des produits de vapotage les plus populaires au monde. En 2021, Vuse a annoncé être la première marque mondiale de vapotage et avoir atteint, en année complète, une part de marché de 33,5% sur les cinq principaux marchés du vapotage (États-Unis, Canada, France, Allemagne et Royaume-Uni), qui représentent environ 75% du total des revenus du secteur (système fermé). Sur le marché américain, la part de marché de Vuse atteignait 35,9 % en décembre 2021. En seulement 2 ans, la Société a réussi à combler un écart de 27% en points de part de marché, sa différence avec Juul (36%) n'étant que de 0,1%.

Équipée d'une bobine en céramique à la pointe du secteur et d'un pod longue durée aux performances antifuites extraordinaires, Vuse Alto offre une expérience de vapotage toujours agréable. De plus, grâce à la reproduction authentique de la saveur par la bobine en céramique FEELM, Vuse Alto offre un goût de tabac et de menthol riche et corsé. Cette caractéristique devient un avantage concurrentiel majeur, si l'on considère qu'en février 2020 la FDA américaine a interdit les cigarettes électroniques produisant des saveurs autres que le tabac et le menthol pour lutter contre l'épidémie de vapotage chez les jeunes. Pendant ce temps, Juul était empêtré dans une controverse sur le marketing jeunesse et était confronté à des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses aux États-Unis.

En octobre 2021, la FDA a accordé à Vuse (Solo) les premiers «marketing orders» qui reconnaissent les avantages des produits de Vuse pour la santé publique, en particulier pour les fumeurs adultes dépendants à la recherche d'un changement. Plus tard, en avril 2022, la FDA a approuvé la commercialisation de NJOY Ace. Ce dernier produit approuvé est également doté de la technologie d'atomisation FEELM, ce qui confirme le potentiel de réduction des risque de cette résistance en céramique. En outre, Vuse Alto et NJOY Ace partagent la même technologie d'atomisation FEELM.

