La ministre Ien lance un appel de candidatures pour les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne »

OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fermement déterminé à parvenir à l'égalité des genres. La reconnaissance des réalisations de personnes qui en font la promotion est essentielle, car leur travail peut en inspirer d'autres à agir dans notre pays et dans le monde entier.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fait un appel de candidatures pour les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2022. Ces prix rendent hommage aux Canadiennes et Canadiens, y compris jeunes, qui ont contribué de manière remarquable à la réalisation de l'égalité des genres.

L'égalité des genres sera devenue réalité lorsque toutes les personnes, quel que soit leur genre, auront la possibilité de participer pleinement à la vie publique et démocratique, d'assurer leur sécurité et de vivre à l'abri de la violence. Les récipiendaires de l'année dernière Monique Aubry Frize, Caitlin Salvino, Carina Gabriele et Bailey Greenspon sont toutes des pionnières dans leur domaine respectif, et leur travail continu a apporté des changements positifs au Canada.

Les candidatures sont acceptées tout au long de l'année; toutefois, l'échéance des mises en candidature pour les prix de 2022 est fixée au 1er juillet 2022. Laissez?vous inspirer par les lauréates antérieures et consultez les lignes directrices pour les mises en candidature sur le site Web de Femmes et Égalité des genres Canada.

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » marquent ce jour de 1929 où la plus haute cour d'appel du Canada a rendu la décision historique d'inclure les femmes dans la définition juridique de « personne »; cette victoire?jalon a donné aux femmes le droit d'être nommées au Sénat du Canada et a permis une participation accrue des femmes à la vie publique et politique.





La vidéo intitulée « Les femmes. Sont. Des personnes. » présente l'affaire « personne » et les Célèbres cinq qui ont ouvert la voie à la participation des femmes à tous les aspects de la vie canadienne.





présente l'affaire « personne » et les Célèbres cinq qui ont ouvert la voie à la participation des femmes à tous les aspects de la vie canadienne. Plus de 200 personnes d'un océan à l'autre ont reçu ce prix depuis 1979.

