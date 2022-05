Le Centre des Compétences futures se mobilise pour combler la pénurie actuelle de compétences en investissant dans des programmes qui aident des milliers de personnes à décrocher des emplois recherchés pour aujourd'hui et pour demain





TORONTO, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le Centre des Compétences futures (CCF) se mobilise pour faire face à la pénurie croissante de main-d'oeuvre qualifiée et à l'inadéquation grandissante entre les compétences et les emplois en annonçant aujourd'hui un investissement de 19 millions de dollars pour développer 13 projets qui aident à requalifier et à améliorer les compétences des demandeurs d'emploi. L'accent est mis sur la nécessité de répondre à l'évolution des exigences du marché du travail dans un certain nombre de secteurs clés et d'inclure des participants nouveaux et diversifiés au marché du travail, en particulier ceux qui ont été sous-desservis comme les femmes, les immigrants et les peuples autochtones.

Même si les économistes affirment que les emplois vacants liés aux compétences coûtent des milliards de dollars au pays et laissent un demi-million d'emplois vacants, l'innovation en matière de développement des compétences reste essentielle pour les milliers de travailleurs dont on a besoin pour occuper des emplois dans des secteurs largement touchés par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et qui seront essentiels à la croissance économique future du Canada.

Les établissements postsecondaires, les organismes de formation et les employeurs de plusieurs provinces collaborent pour préparer la main-d'oeuvre canadienne à l'avenir en offrant des programmes qui tirent parti des connaissances et des nouvelles technologies pour donner aux gens des compétences prêtes pour le marché. Quelques projets clés :

La construction : L'expansion du système de recrutement numérique , le premier du genre, développé par SkillPlan et et les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada pour accélérer le recrutement et la formation de travailleurs traditionnellement sous-représentés afin de répondre aux besoins de l'industrie de la construction syndiquée à travers le Canada .

L'expansion du , le premier du genre, développé par SkillPlan et et les Syndicats des Métiers de la Construction du pour accélérer le recrutement et la formation de travailleurs traditionnellement sous-représentés afin de répondre aux besoins de l'industrie de la construction syndiquée à travers le . Les technologies de l'information et des communications (TIC) : l'University College of the North soutient les femmes autochtones qui se lancent dans les TIC dans le nord du Manitoba , et s'étendra à d'autres emplois à forte demande dans les secteurs des soins de santé, de l'automobile et de l'énergie.

: l'University College of the North soutient les dans le nord du , et s'étendra à d'autres emplois à forte demande dans les secteurs des soins de santé, de l'automobile et de l'énergie. Les soins de santé : L'Université de Western Ontario et le Conestoga College forment rapidement le personnel de soins de santé de première ligne à prendre en charge le nombre croissant de personnes atteintes de démence en tirant parti de la réalité virtuelle et d'une plateforme d'apprentissage numérique, et plateforme multilingue inclusive.

Un succès préliminaire a été démontré à travers treize projets, à la fois par les résultats du programme, tel que les taux élevés d'achèvement, et par la découverte de nouveaux apprentissages, tels que la nécessité d'un engagement préalable auprès des employeurs, et d'un soutien social et familial en matière d'éducation et de formation professionnelle. Surtout, les programmes répondront aux besoins des employeurs en matière de main-d'oeuvre qualifiée en touchant un plus grand nombre de travailleurs, en accélérant et en étendant la prestation de leurs services de formation et en touchant différentes régions.

«?Le Centre des Compétences futures s'est engagé à accélérer les pratiques novatrices en matière de développement des compétences afin d'aider les industries à faire face aux difficultés qu'elles rencontrent partout au Canada. Ces partenaires de projet ont manifesté une volonté de tester, d'apprendre et de trouver des approches prometteuses qui aideront les travailleurs, les employeurs et les industries à s'adapter et à prospérer dans l'économie du futur?».

- Pedro Barata, Directeur général du Centre des Compétences futures

Ces 13 projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à propositions ciblé lancé en septembre 2021 pour soutenir les partenaires qui créent un changement positif et un impact dans l'innovation en matière de compétences.

Le CCF a aidé plus de 10?000 personnes au Canada à recevoir une formation pratique grâce à plus de 170 projets d'innovation qui ont permis de comprendre ou de résoudre des problèmes liés à la main-d'oeuvre.

à recevoir une formation pratique grâce à plus de 170 projets d'innovation qui ont permis de comprendre ou de résoudre des problèmes liés à la main-d'oeuvre. Les compétences disponibles représenteraient 25 milliards de dollars de valeur économique non réalisée , ce qui requiert une meilleure adéquation des programmes de formation et d'éducation avec les lacunes identifiées.

À PROPOS DU CENTRE DES COMPÉTENCES FUTURES

Le Centre des Compétences futures (CCF) est une initiative pancanadienne qui vise à aider les Canadiennes et les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour prospérer dans un marché du travail en évolution. Le CCF est financé par le Programme des compétences futures du gouvernement du Canada.

