La ville de Jinan, en Chine, met en place des politiques et des services visant à créer un environnement international favorable aux entreprises





La ville compte 1,45 million d'entités commerciales

JINAN, Chine, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage du Bureau d'information du gouvernement municipal de Jinan :

L'environnement commercial d'une ville est sa carte de visite auprès du monde extérieur. Ces dernières années, Jinan, la capitale de la province du Shandong, communément appelée la « ville des sources » dans toute la Chine, a tout mis en oeuvre pour créer un environnement commercial attractif et séduisant, caractérisé par une concurrence loyale, un gouvernement efficace et intègre, un système juridique équitable et transparent soutenu par des politiques favorables aux entreprises, ainsi qu'un environnement culturel ouvert et inclusif. L'objectif de ces efforts est de stimuler constamment la vitalité créative chez les plus de 1,45 million d'entités de la ville impliquées dans une forme de commerce ou d'entreprise.

Le 2 août 2021, le gouvernement de la ville a officiellement inauguré le Centre de services aux entreprises de Jinan, le premier centre municipal de services aux entreprises à voir le jour dans une capitale provinciale chinoise. Depuis son ouverture, le centre a fourni aux entreprises un ensemble de services à guichet unique couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, résolvant efficacement des problèmes tels que la fragmentation des ressources de service.

Le gouvernement de Jinan a publié le document intitulé Implementation Plan for Building a First-class Business Environment (Plan de mise en oeuvre pour la création d'un environnement commercial de première classe) et a mis en place une plateforme de services en ligne 24 heures sur 24 dédiée aux affaires gouvernementales, dans le cadre des efforts visant à créer un environnement efficace et à la navigation aisée pour les entreprises. En outre, le gouvernement a mis en oeuvre plusieurs réformes audacieuses, dont l'une a intégré plusieurs ressources de service liées aux entreprises, tandis qu'une autre a conduit au lancement d'une ligne d'assistance téléphonique qui fournit de l'aide aux entreprises et une troisième a rationalisé le processus d'approbation du gouvernement. Résultat : 99,3 % des services gouvernementaux peuvent désormais être gérés en ligne.

L'amélioration considérable de l'environnement commercial a rendu la ville beaucoup plus attrayante pour les entreprises qui cherchent à investir ou à implanter leurs activités en Chine. Jinan a bénéficié d'investissements de la part de plusieurs entreprises du classement Fortune Global 500, dont Microsoft et Sumitomo, ou a été choisie comme site d'implantation de leurs activités en Chine. L'année dernière, la demande de professionnels talentueux de la ville a augmenté de 10,24 %, soit la plus forte croissance de toutes les villes de la province de Shandong.

En 2021, Jinan a été désignée « Ville de référence en matière d'environnement international des affaires en Chine » et a été classée au 5e rang dans toute la Chine pour ce qui est de l'équité de l'environnement gouvernemental. Dans le cadre d'une enquête nationale sur la satisfaction des contribuables, parmi toutes les villes sous-provinciales et les capitales provinciales, Jinan s'est classée au premier rang et au neuvième rang pour son environnement commercial.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 09:16 et diffusé par :