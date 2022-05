Carnot Réfrigération publie un guide complet sur le remplacement des réfrigérants de centres de données présentant un fort potentiel de réchauffement de la planète





Carnot Réfrigération, le chef de file des réfrigérants durables et respectueux de l'environnement pour les centres de données, publie un livre blanc sur l'abandon progressif des hydrofluorocarbures utilisés dans le refroidissement des centres de données intitulé: Refrigerant Restrictions: Is Your Data Center Ready for the Transition? Ce rapport décrit l'impact sur l'environnement des HFC et la valeur liée à l'utilisation du dioxyde de carbone (CO 2 ) en tant que réfrigérant.

Les réfrigérants utilisés dans les systèmes HVAC des centres de données traditionnels présentent un fort potentiel de réchauffement climatique, et sont en train d'être abandonnés au Canada, avec pour objectif de réduire de 85% l'utilisation des HFC d'ici 2036, et aux États-Unis, où les réfrigérants communs comme le R134a, le R410A et le R407C seront interdits dans les nouveaux refroidisseurs à partir du 1er janvier 2024.

Ce livre blanc met en avant les défis auxquels les centres de données sont confrontés lorsqu'ils utilisent les réfrigérants actuels, qui ont un potentiel élevé de réchauffement climatique, et décrit l'utilisation énergétique dans les centres de données et comment ces substances participent à l'urgence climatique mondiale. Avec environ 40% de l'électricité des centres de données consacrée à leur refroidissement, et avec des émissions de carbone similaires à tout le secteur de l'aviation, ce livre blanc explique en détail comment les propriétaires et exploitants de centres de données peuvent pérenniser leurs systèmes de refroidissement, tout en améliorant les opérations existantes et en réduisant le fardeau pour la planète.

Carnot relève ce défi en remplaçant les systèmes HFC par des systèmes CRAC qui utilisent du CO 2 , un gaz naturel, sûr et non-inflammable, qui présente un potentiel négligeable de réchauffement climatique lorsqu'il est utilisé comme réfrigérant. Cette technologie éprouvée est utilisée au Canada depuis 2012 pour refroidir les centres données.

"Ce livre blanc démontre comment le matériel CRAC utilisant du CO 2 en tant que réfrigérant améliore les processus des centres données, réduit leurs coûts, et diminue l'utilisation de matériel présentant un fort potentiel de réchauffement climatique", déclare Marc-André Lesmerises, président de Carnot Réfrigération. "Nous savons que ce changement démontre un engagement en faveur de l'environnement et nous sommes ravis d'aider nos clients à trouver une solution pour refroidir leurs centres données qui réponde à leurs besoins et à ceux de la planète."

À propos de Carnot Réfrigération

Créé en 2008, Carnot est un FEO spécialisé dans les réfrigérants durables et respectueux de l'environnement. Tout au long de ses 11 ans d'activité, Carnot a contribué à développer l'utilisation des systèmes transcritiques au CO 2 dans les applications commerciales et industrielles. Des informations complémentaires sont disponibles sur https://www.carnotrefrigeration.com/fr/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 08:35 et diffusé par :