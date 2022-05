Annonce des noms français et Mi'kmaq du nouveau terrain de camping du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton





Parcs Canada et ses partenaires travaillent main dans la main pour rendre hommage aux liens historiques de cet endroit exceptionnel

CHÉTICAMP, NS, le 12 mai 2022 /CNW/ - L'Agence a pour rôle de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national, et d'en faire connaître l'histoire à la population canadienne.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria et Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ainsi que des représentants de La Société Saint-Pierre et du Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada, ont dévoilé le nom d'un nouveau terrain de camping situé dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Le terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground, dont l'ouverture est prévue en juillet 2022, sera la première installation du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton à porter un nom français et Mi'kmaq.

Alors que la construction du nouveau terrain de camping touche à sa fin, Parcs Canada a travaillé en partenariat avec les membres de La Société Saint-Pierre et le Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada pour choisir un nom qui encouragera les Canadiennes et Canadiens à découvrir toute l'étendue de notre histoire commune. Le nom Terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground honore les liens autochtones avec cette région et rend hommage aux peuples acadiens qui ont été expropriés lors de la création du parc national en 1936.

Le terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground offrira aux visiteurs une occasion unique de se rapprocher de la nature et du patrimoine culturel acadien et Mi'kmaq. «?Mkwesaqtuk?» est un mot mi'kmaq qui décrit un endroit ou une caractéristique qui prend distinctement la couleur rouge. Cette expression mi'kmaq aurait été utilisée pour décrire la région côtière que les Acadiens ont plus tard appelée Cap-Rouge, du côté ouest du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Les noms français et Mi'kmaq reflètent l'intention et l'esprit de l'Etuaptamumk, également connu comme l'approche à «?double perspective?», qui combine à la fois le point de vue des Mi'kmaq et le point de vue occidental. Ce nom témoigne de l'engagement de Parcs Canada à intégrer l'Etuaptamumk dans ses initiatives et projets de conservation et de patrimoine culturel dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Le processus collaboratif de choix du nom rend hommage à l'histoire du lieu et offre la possibilité de célébrer les liens culturels et linguistiques des Mi'kmaq et des Acadiens.

Aujourd'hui le 12 mai 2022, il est possible faire une réservation au terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground sur le site du Service de réservation de Parcs Canada pour des séjours à partir du 1er juillet 2022. En tant que plus grand fournisseur de services touristiques du pays, Parcs Canada s'est engagé à offrir des expériences exceptionnelles et significatives dans des destinations emblématiques comme le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Citations

«?Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes en vue de la réconciliation et de la commémoration et s'engage à faire en sorte que les Canadiennes et Canadiens aient l'occasion d'apprendre toute l'étendue de notre histoire commune. En partenariat avec Parcs Canada, le Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada et La Société Saint-Pierre ont apporté une contribution importante dans le choix du nom Terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Ce nom traduit un sentiment fort de fierté partagée entre les partenaires, et nous apprécions grandement les orientations, les conseils et l'intendance des communautés acadiennes et autochtones dans l'élaboration de ce nom.?»

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria

«?Le gouvernement du Canada est honoré d'avoir travaillé en collaboration avec le Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada et La Société Saint-Pierre à la sélection du nom de la nouvelle installation du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton : le terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground. Ce nom est représentatif du passé, du présent et de l'avenir de ce parc national. Il témoigne des efforts et des résultats de la collaboration. Dès son ouverture, le terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground offrira aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur les cultures et les patrimoines acadiens et autochtones, et il constituera un atout de valeur pour la reprise du tourisme à l'île du Cap-Breton cette saison.?»

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso

«?Les Mi'kmaq sont le premier peuple de cette terre, et ils sont ici, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse, depuis des temps immémoriaux. Nous sommes fiers de notre histoire et de notre culture et nous voulons les communiquer. Je tiens à remercier et à reconnaître les effforts du Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada pour leur travail sur le nom collaboratif du terrain de camping de Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground, car il rend hommage à l'histoire commune de ces terres. Il offre l'occasion de célébrer les liens culturels et linguistiques historiques des Mi'kmaq avec ces terres que nous considérons toujours comme notre foyer et il continue de s'appuyer sur les traités de paix et d'amitié.?»

Chef Wilbert Marshall

Portefeuilles du leadership, de la culture, du patrimoine et de l'archéologie de l'Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

«?L'expropriation de familles acadiennes de la région du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton a façonné la vie de nombreuses familles et de leurs descendants qui vivent toujours dans la région de Chéticamp. L'expropriation fait partie des expériences douloureuses de notre histoire commune, mais ce n'est qu'une histoire parmi d'autres. Le partenariat avec Parcs Canada est une étape importante vers la guérison, ainsi qu'une occasion de raconter une histoire acadienne élargie grâce à la création de ce nouveau terrain de camping. Le nom français/Mi'kmaq du nouveau terrain de camping Cap-Rouge/Mkwesaqtuk Campground témoigne de notre relation durable avec la région, tandis que le terrain en tant que tel est une célébration de notre culture et de notre patrimoine acadiens.?»

Napoléon Chiasson

Président, La Société Saint-Pierre

Faits en bref

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est une porte ouverte sur l'aventure au nord de l'île du Cap-Breton. Les visiteurs peuvent faire de la randonnée, du cyclisme, de la natation, du kayak de mer dans les baies abritées, des pique-niques dans des criques, ainsi que découvrir la culture locale conviviale dans les villages de pêcheurs qui parsèment les bords du parc. Il y a beaucoup à découvrir et Parcs Canada a hâte d'accueillir les visiteurs du Canada et de l'étranger en cette saison 2022.

Le terrain de camping de Cap-Rouge /Mkwesaqtuk Campground proposera des emplacements de camping côtiers avec des alcôves boisées qui donnent une impression de solitude et d'intimité, tout en offrant la commodité du camping de l'avant-pays.

/Mkwesaqtuk Campground proposera des emplacements de camping côtiers avec des alcôves boisées qui donnent une impression de solitude et d'intimité, tout en offrant la commodité du camping de l'avant-pays. À compter du 12 mai 2022, Parcs Canada acceptera les réservations pour 47 emplacements de camping piéton, dont 5 tentes oTENTiks.

En août 2015, des crues soudaines ont entraîné des brèches dans le bassin hydrographique de la rivière Chéticamp, causant des dommages importants au camping de Chéticamp. Après une étude hydrologique visant à examiner le risque d'inondations futures, il a été décidé de fermer la section inférieure du terrain de camping de Chéticamp et de déplacer le site. L'aire de fréquentation diurne de Trout Brook (ruisseau des Maurice) a alors été choisie comme emplacement d'un nouveau terrain de camping.

(ruisseau des Maurice) a alors été choisie comme emplacement d'un nouveau terrain de camping. La Société Saint-Pierre est un organisme local dont le mandat est de promouvoir et de préserver la culture et la langue acadiennes dans la région de Chéticamp. Elle fêtera son 75e anniversaire en 2022.

