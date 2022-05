Le Children's Miracle Network et Walmart Canada lancent la campagne du printemps en soutien aux hôpitaux pour enfants de partout au Canada.





Walmart Canada donnera 1 million de dollars pour soutenir les hôpitaux du Canada liés au Children's Miracle Network.

MISSISSAUGA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Children's Miracle Network et Walmart Canada lancent la campagne de collecte de fonds du printemps en soutien aux enfants, familles et hôpitaux pour enfants du Canada. La campagne se déroulera du 12 mai au 5 juin. Les Canadiens sont invités à participer en faisant des dons en succursale ou en ligne au Walmart.ca.

Walmart Canada donnera 1 million de dollars pour soutenir les hôpitaux du Canada liés au Children's Miracle Network.

Chaque printemps, grâce à la générosité de ses associés et de ses clients, Walmart Canada soutient les secteurs hospitaliers pour enfants où le besoin se fait le plus sentir, notamment la recherche de traitements et de soins révolutionnaires, l'achat d'équipements essentiels au maintien de la vie et l'organisation d'environnements de guérison. Pour débuter la campagne, Walmart Canada fait un don de 1 million de dollars.

La Compagnie est partenaire du Children's Miracle Network depuis 28 ans. Les dons des associés et des clients restent dans la collectivité afin de soutenir leurs hôpitaux pour enfants. À ce jour, Walmart Canada a amassé et versé plus de 185 millions de dollars au Children's Miracle Network.

«?Walmart Canada est un partenaire incroyable,?» dit Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. «?Depuis environ trente ans, la Compagnie soutient le Children's Miracle Network pour une très bonne raison, elle sait que les associés et les clients se soucient de la santé et du bien-être des enfants et des familles de leur collectivité, qui sont traités dans des hôpitaux pour enfants partout au Canada.

« Dans le cadre de son parcours visant à devenir une compagnie régénératrice, Walmart Canada veut faire du bien. C'est pourquoi nous soutenons les collectivités et les organismes locaux, comme le Children's Miracle Network et son réseau d'hôpitaux pour enfants de premier plan, afin de fournir des soins extraordinaires aux enfants et à leurs familles partout au Canada », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Le Children's Miracle Network occupe une place très spéciale dans le coeur des associés et des clients et nous souhaitons que les Canadiens donnent généreusement afin que cette campagne soit sans précédent. »

L'an dernier, les enfants comme Evelyn ont effectué plus de 2,6 millions de visites en personne ou virtuelles aux hôpitaux pour enfants. Nous tenons à remercier les partenaires commerciaux, comme Walmart, pour les bons soins qu'Evelyn a reçu au moment opportun. Elle peut maintenant profiter de la vie.

Apprenez-en plus au sujet du soutien de Walmart Canada au Children's Miracle Network en cliquant ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100?000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à? walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements essentiels, les services de santé, l'achat d'équipement médical et le soutien à la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le?site Web?du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, Children's Miracle Network est dirigé par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :