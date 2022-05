Alberto Iglesias, nominé quatre fois aux Oscars et lauréat de onze prix Goya, recevra un doctorat honorifique de Berklee Valencia





VALENCE, Espagne, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Berklee College of Music remettra un diplôme honorifique au compositeur espagnol Alberto Iglesias lors de la cérémonie d'ouverture de l'année 2022 de Berklee Valencia, qui se tiendra le lundi 4 juillet à 18 h (HEC) à l'Auditori Superior de Les Arts.

Lauréat de 11 prix Goya et nominé quatre fois aux Oscars, M. Iglesias sera récompensé pour ses réalisations professionnelles extraordinaires, sa maîtrise de l'art poétique, sa profonde compréhension de la symbiose entre les expressions visuelles et musicales, et pour l'influence de son travail créatif, qui a inspiré toute une génération de compositeurs. Au cours des cinq dernières années, le campus de Valence a décerné des doctorats honorifiques à John McLaughlin, Al Di Meola, Imogen Heap, Lila Downs et Gilberto Gil.

La cérémonie d'ouverture de cette année couronnera les célébrations du 10e anniversaire de Berklee Valencia. L'événement commencera le samedi 2 juillet à 22 h par La Nit de Berklee, le concert de lancement de Berklee Valencia, qui aura lieu à la Cité des Arts et des Sciences. Outre un hommage musical à l'oeuvre de M. Iglesias, le concert mettra en scène des chanteurs, des instrumentistes, des danseurs et des arrangeurs de monde entier, issus de la promotion sortante.

À propos d'Alberto Iglesias

Originaire de Saint-Sébastien, Alberto Iglesias compte parmi les compositeurs internationaux les plus vénérés d'Espagne. Fort d'une riche expérience de la musique, notamment des études en piano, composition, contrepoint et musique électronique, M. Iglesias a composé de la musique pour plus de 40 bandes originales depuis le début des années 80.

Ses collaborations avec certains des plus prestigieux réalisateurs espagnols, dont Pedro Almódovar, Julio Medem, Iciar Bollaín, Bigas Luna et Isabel Coixet, lui valent une renommée mondiale. En outre, il a travaillé avec des réalisateurs de monde entier, y compris John Malkovich, Oliver Stone, Fernando Mirelles et Marc Foster.

Au cours de ses plus de 20 ans de carrière, M. Iglesias a reçu de nombreuses distinctions pour son travail. Il a remporté 11 prix Goya de la meilleure bande originale pour L'Écureuil rouge (1993), Tierra (1996), Les Amants du cercle polaire (1998), Tout sur ma mère (1999), Lucia et le sexe (2001), Parle avec elle (2002), Volver (2006), Étreintes brisées (2009), Même la pluie (2010), La Piel que Habito (2011) et Douleur et gloire (2019). Il a également remporté plusieurs prix internationaux, dont le prix de la meilleure bande originale au Festival de Cannes (pour Douleur et gloire en 2019), le prix du meilleur compositeur aux European Film Awards (pour Volver en 2006) et le prix du compositeur de l'année aux World Soundtrack Awards (2005 et 2012).

Le ministère espagnol de la Culture l'a récompensé à deux reprises : pour ses contributions remarquables à la scène cinématographique espagnole (Premio Nacional de Cinematografía, 2007) et pour son rôle dans le domaine de la musique (Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2017).

En outre, il détient quatre nominations aux Oscars dans la catégorie de la meilleure bande originale, pour The Constant Gardener (2005), Les Cerfs-volants de Kaboul (2007), La Taupe (2011) et Madres paralelas ; deux nominations aux Golden Globe Awards dans la catégorie de la meilleure bande originale (2007 et 2022), et une nomination aux British Academy Film Awards dans la catégorie de la meilleure musique originale (2005, 2007 et 2011).

En plus de la composition de musique de films, M. Iglesias oeuvre dans différents genres de la musique symphonique, de la musique de chambre et de la musique vocale. Il a collaboré étroitement avec le chorégraphe espagnol Nacho Duato et avec la Compañía Nacional de Danza pour composer et produire les pièces Cautiva (1992), Tabulae (1994), Cero Sobre Cero (1995) et Self (1997).

Pour en savoir plus sur Berklee et Berklee Valencia, consultez le site : valencia.berklee.edu .

