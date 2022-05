UN NOUVEAU BUREAU RÉGIONAL POUR CIMA+





L'entreprise s'établit au Saguenay-Lac-Saint-Jean

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, prévue à l'été 2022, au 2687 boulevard du Royaume, suite 102, à Jonquière. Ces nouveaux locaux s'ajoutent à la trentaine d'autres bureaux de CIMA + que l'on retrouve à travers le Canada.

« Nous sommes heureux d'officialiser notre présence dans la région par l'ouverture de ce nouveau bureau, qui facilitera grandement la collaboration existante entre nos nombreux partenaires et clients de cette région, tout en permettant à notre entreprise de contribuer d'autant plus activement à la vitalité économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean », a déclaré M. Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et Ressources chez CIMA+.

CIMA + annonce également la nomination de deux figures importantes de l'industrie dans la région, soit Karen Flamand, chargée de projet principale, Structure Postes et lignes, et Marc Laplante, directeur du département mécanique industrielle. De nouvelles ressources locales de qualité se sont jointes à eux et l'équipe continuera de grandir au cours des prochains mois.

« Nous sommes d'ailleurs en pleine période de recrutement et espérons pouvoir compléter notre équipe sous peu. À terme, notre entreprise prévoit accueillir de 40 à 50 employés pour mener nos activités dans la région. Fidèle à notre mission de fournir des services intégrés et des solutions efficaces à nos clients, en travaillant dans un esprit de partenariat et en visant toujours l'excellence, CIMA+ est un employeur d'exception pour les professionnels désirant oeuvrer au sein d'une des plus grandes firmes de génie-conseil au pays », a ajouté Steeve L'Heureux.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services d'ingénierie, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie.

La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie 2?600 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'information, veuillez visiter www.cima.ca.

