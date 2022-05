INVITATION AUX MÉDIAS - Invitation à participer au Shack numérique le 18 mai 2022 : l'événement 4.0 annuel de Raymond Chabot Grant Thornton





MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton invite les représentants des médias à assister à la 2e édition du Shack numérique, le mercredi 18 mai 2022, un événement sur la transformation numérique, organisé en collaboration avec Vooban.

La thématique de cette année porte sur l'évolution de l'entreprise grâce au virage numérique. Une programmation riche et composée d'experts provenant de divers secteurs d'activité qui aborderont de manière concrète les sujets suivants :

De la donnée à la prise de décision

La puissance de la robotisation des processus administratifs (RPA)

Le modèle d'affaires techno!

Combler l'écart numérique : un pas vers l'égalité entre les organisations

La menace grandissante des cyberattaques

La technologie comme solution à la pénurie de main-d'oeuvre

Tous les experts et leaders se réuniront sur place, dans le respect des mesures sanitaires et discuteront, dans le confort (virtuel) de notre chalet.

Pour y participer gratuitement, communiquer avec Marine Detraz (coordonnées ci-dessous) pour obtenir le code promotionnel destiné aux médias en vue de l'inscription.

Découvrez la programmation ici

Le Shack numérique : des idées pour faire évoluer votre entreprise

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

