/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Lalonde fera une annonce de financement pour les organismes des Prairies qui offrent des services d'établissement/





MOOSE JAW, SK, le 11 mai 2022 /CNW/ - Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire auprès de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté annoncera du financement pour soutenir des organisations des Prairies qui offrent des services de réinstallation et d'établissement aux réfugiés et autres nouveaux arrivants vulnérables au Canada. Un point de presse suivra l'annonce.

Les participants comprennent :

Marie-France Lalonde , secrétaire parlementaire de l'honorable Sean Fraser , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, secrétaire parlementaire de l'honorable , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Ronald Labrecque , directeur général, Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

Date : Jeudi 12 mai 2022



Heure : 9 h 30 (heure locale)



Lieu : Hôtel Temple Garden

24, rue Fairford est, Moose Jaw, SK S6H 0C7

Notes à l'intention des médias :

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'évènement en composant :

Numéro sans frais ( Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003



Code d'accès : 6806912#

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 07:35 et diffusé par :