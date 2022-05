Les percées dans le domaine des affichages holographiques stimulent la croissance de l'emploi chez Envisics





La société Envisics, basée au Royaume-Uni, est un leader mondial de la technologie holographique dynamique

L'installation d'AR HUD devrait connaître une croissance exponentielle d'ici 2030

La société prévoit d'augmenter ses effectifs mondiaux de plus de 50 % d'ici à la fin de 2023

MILTON KEYNES, Royaume-Uni, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Envisics, le leader mondial de la technologie holographique dynamique, a annoncé aujourd'hui de nouveaux plans d'expansion mondiale, notamment une augmentation de plus de 50 % de ses effectifs mondiaux d'ici la fin de 2023. Le système Augmented Reality Heads-Up Display (AR HUD), également connu sous le nom « affichage tête haute à réalité augmentée », est une technologie d'affichage avancée qui devient rapidement une fonctionnalité incontournable pour les constructeurs automobiles et les consommateurs. Les systèmes AR HUD permettent de projeter au conducteur des informations utiles liées aux performances du véhicule et à la route à suivre, grâce à une holographie dynamique.

Commentant la croissance de l'entreprise, le Dr Jamieson Christmas, fondateur et PDG d'Envisics, a déclaré : « Nous sommes extrêmement motivés par l'intérêt croissant des constructeurs automobiles pour les systèmes AR HUD, parallèlement à nos propres avancées technologiques. Bien que beaucoup considèrent la technologie holographique comme quelque chose qui leur rappelle les films STAR WARS®, nous sommes à l'aube d'un déploiement généralisé dans l'industrie ».

Le marché des systèmes AR HUD entre dans une phase de croissance alimentée par l'introduction de nouvelles technologies, notamment les produits et services d'Envisics. Selon une étude de marché mondiale, le marché du HUD devrait croître d'au moins 12 % en moyenne chaque année d'ici 2025, et l'AR HUD, devrait connaître une croissance exponentielle, passant d'un million d'unités en 2025 à 12 millions en 2030. D'après les données d'une récente enquête AA Motoring Survey*, plus de la moitié des conducteurs interrogés s'accordent à dire qu'un HUD serait « un bon moyen d'avertir les conducteurs d'un danger potentiel à proximité, par exemple un piéton qui traverse la route ».

Basée à Milton Keynes, la société Envisics compte aujourd'hui plus de 85 employés qui cumulent 700 ans d'expérience en ingénierie et plus de 200 ans d'expérience spécifique dans le développement de dispositifs HUD. L'essentiel de la croissance des effectifs se fera dans les fonctions de recherche et de développement basées au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans un futur bureau en Europe.

*Sondage en ligne AA/Yonder auprès des conducteurs, avec 13 935 réponses, réalisé au Royaume-Uni du 11 au 18 avril 2022

À propos d'Envisics

Envisics est un pionnier de l'holographie dynamique de renommée mondiale. Depuis 2010, Envisics développe des technologies holographiques pour les affichages tête haute à réalité augmentée (AR-HUD) et les systèmes de capteurs automobiles. La technologie ENVISICS exploite la puissance de l'holographie et des sources de lumière laser pour fournir la meilleure qualité d'image possible. L'avancée de la technologie signée ENVISICS a la capacité de transformer les affichages automobiles et de révolutionner l'expérience en voiture. En partenariat avec les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de premier rang du monde, Envisics fait de l'avenir de la technologie holographique une réalité pour des véhicules plus intelligents et plus sûrs. Envisics Ltd est le titulaire des droits de marque déposés dans le monde entier au titre de la marque et du logo ENVISICS®.

