Premier anniversaire d'ADO Ebike - Traversez votre ville

FRANCFORT, Allemagne, le 12 mai 2022 /CNW/ - ADO Ebike, chef de file mondial des fournisseurs de vélos électriques, lance une campagne ADO spéciale pour célébrer son premier anniversaire.

« Mon rêve : ADO, 1 001 villes traversées. » - M. Sen

365 jours de vente, plus de 600 villes traversées et la vie de plus de 12 000 familles améliorée encore et encore.

Aujourd'hui, la marque A DECE OASIS (ADO) célèbre son premier anniversaire, marquant l'achèvement du passage de 0 à 1 an.

Réalisations d'ADO :

Mise à niveau continue de produits différenciés, tout en protégeant les déplacements de 10 000 utilisateurs

« Nos produits devraient être ce dont les utilisateurs ont vraiment besoin. » Selon M. Sen, l'équipe s'est engagée à enrichir la gamme de produits en fonction des besoins des utilisateurs et continue d'optimiser les produits existants en se basant sur les commentaires des utilisateurs du marché. Afin d'améliorer la technologie, une installation de 3 300 mètres carrés abritant un centre et un laboratoire de recherche et développement sur les vélos électriques assistés a été mise en service.

Maintien de la confiance des clients, accroissement de l'influence de la marque

« De plus en plus d'utilisateurs interagissent avec nous sur Facebook, ce qui reflète la confiance des consommateurs et l'amélioration de la notoriété de la marque ADO. » Selon M. Sen, ADO a créé une fenêtre de communication avec les consommateurs par le biais des « médias officiels + KOL » afin d'accroître l'engagement des utilisateurs.

À ce jour, la marque ADO mène un « projet de construction de 1 000 boutiques en ligne + hors ligne », qui a permet d'enregistrer une valeur de plus 100 millions sur le plan des exportations. Plus de 60 agents régionaux et plus de 200 magasins de marques ADO dans plus de 600 villes dans le monde ont été mis en oeuvre avec succès, développant conjointement l'expérience locale de la marque de vélo électronique ADO.

Accent sur un service localisé, assurance d'un soutien après-vente sans soucis

« Nous voulons dire aux consommateurs qu'une fois qu'ils auront acheté un produit ADO, la marque gardera clairement ses responsabilités envers vous. » M. Sen est déterminé à mettre l'accent sur un service localisé.

Aujourd'hui, la marque ADO compte 9 entrepôts à l'étranger et 3 centres de service après-vente locaux. L'entreprise peut assurer une livraison dans les 2 à 7 jours, et, dans certains secteurs, une livraison le jour suivant, et peut offrir un soutien technique et un service de soutien après-vente tout deux localisés; de plus, ADO promet de remplacer les nouveaux produits gratuitement pour les utilisateurs lorsque la maintenance n'est pas possible en raison de problèmes de qualité pendant le cycle de vie du produit.

Récompenses de reconnaissance des clients, création conjointe de bons souvenirs d'ADO

Le premier anniversaire d' ADO Ebike approche, et, afin d'exprimer nos sincères remerciements pour votre confiance, la marque ADO a lancé la campagne « Récompenses de reconnaissance des clients » (Grateful Rewarding to Customers) pour créer de bons souvenirs avec les utilisateurs dans les magasins officiels et les médias sociaux .

