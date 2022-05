Selon J.D. Power, les prêteurs automobiles du Canada ont moins d'occasions d'affaires et doivent rehausser la qualité de leur proposition de valeur.





En raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, les stocks disponibles chez les concessionnaires d'automobiles au Canada sont réduits. Cela entraîne également une diminution des transactions pour des véhicules neufs et d'occasion, au cours desquelles les prêteurs peuvent offrir un niveau de service élevé et respecter leur proposition de valeur auprès des concessionnaires. Selon l'étude de J.D. Power publiée aujourd'hui et portant sur la satisfaction des concessionnaires quant au financement offert au Canada, en 2022SM, la satisfaction générale est à la hausse dans les quatre segments de l'étude de cette année, malgré le déclin des transactions pour des véhicules neufs.

« Les concessionnaires veulent avoir une relation transparente et efficace avec les prêteurs et ces derniers doivent se concentrer sur la satisfaction de ce besoin, surtout lorsque le volume des transactions est réduit », a déclaré Patrick Roosenberg, directeur des renseignements financiers du secteur automobile chez J.D. Power. « Dans un contexte d'automatisation accrue des processus d'approbation et de financement, les prêteurs doivent trouver un moyen de se différencier des autres, soit par des mesures liées au système ou par des mesures prises par les représentant(e)s du financement, du crédit de détail ou du secteur des ventes ».

Traditionnellement, les visites sur place ont toujours été considérées comme un pilier essentiel du développement et du maintien des liens entre concessionnaires et prêteurs. Cependant, l'étude révèle que seulement 4 % des concessionnaires disent que les visites sur place sont leur méthode de communication préférée avec leur représentant(e) commercial(e) et que celles-ci ne mènent pas nécessairement à de nouvelles occasions. « Compte tenu de l'évolution des préférences des concessionnaires vers des interactions par téléphone, par message courriel et par message texte, et de l'abandon des visites sur place, les représentant(e)s commerciaux/-les doivent savoir quel moyen privilégie un concessionnaire pour accroître son efficacité au sein d'un marché hyper concurrentiel. En d'autres termes, il faut transmettre le bon message, par le bon moyen de communication, au bon moment ».

Classement de l'étude

Crédit Ford se classe en tête du segment des prêteurs exclusifs avec une note de 919 (sur une échelle de 1000 points). Le service des finances de Hyundai Motor (912) se classe au deuxième rang et le service des finances de Kia Motors (909) se classe troisième. La moyenne du segment est de 895.

Dans le segment des prêteurs non exclusifs pour des client(e)s préférentiel(le)s, Financement Auto TD se classe au premier rang pour une cinquième année consécutive, avec une note de 929. La Banque Scotia (914) se classe deuxième. La moyenne du segment est de 905.

Dans le segment des prêteurs non exclusifs pour client(e)s quasi préférentiel(le)s, Financement Auto TD se classe au premier rang, avec une note de 919. La moyenne du segment est de 913.

Dans le secteur du crédit-bail, Crédit Ford se hisse en tête avec une note de 918. Le service des finances de Kia Motors (908) se classe au deuxième rang et Honda Services Financiers (904) se classe troisième. La moyenne du segment est de 873.

Vous pouvez consultez les graphiques de classement de chaque segment à l'adresse suivante : http://www.jdpower.com/pr-id/2022053.

L'étude de 2022 portant sur la satisfaction quant au financement offert par les concessionnaires au Canada, qui en est maintenant à sa 24e année, compile 6919 évaluations de fournisseurs de prestations financières, dans les quatre segments, auprès des concessionnaires de véhicules neufs au Canada. L'étude a été réalisée entre les mois de février et de mars 2022.

Pour plus de renseignements au sujet de la satisfaction quant au financement offert par les concessionnaires au Canada, consultez l'adresse suivante :

https://canada.jdpower.com/financial-services/canada-dealer-financing-satisfaction-study.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans le domaine de la connaissance des consommateurs, des services de conseils et des données et analyses. Pionnier dans l'utilisation des données massives, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans une intelligence industrielle incisive quant aux interactions des consommateurs avec les marques et les produits. Les plus grandes entreprises mondiales des principaux secteurs d'activités font confiance à J.D. Power pour orienter leurs stratégies visant à améliorer l'expérience de la clientèle.

J.D. Power a des bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir davantage au sujet des offres commerciales de l'entreprise, consultez le site Web à l'adresse suivante : JDPower.com/business.

À propos de J.D. Power et des règles de publicité/promotion : http://www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 07:05 et diffusé par :