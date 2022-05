/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Événement - Matinées Parlons productivité/





Investissement Québec présente une série d'événements-conférences pour inspirer les entreprises à passer à l'action en matière d'innovation et de productivité

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec invite les représentants des médias à assister à la deuxième journée de ses Matinées Parlons productivité, un événement de conférences et panels qui seront l'occasion de parler de compétitivité et d'innovation, de productivité durable et d'approvisionnement québécois, à la lumière des expériences, des succès et des apprentissages de plusieurs entreprises d'ici qui seront appelées à témoigner.

Date : jeudi 12 mai



Heure : 8 h 30 à 10 h 30



Lieu : vidéoconférence





Cette série de Matinées se conclura en grand le jeudi 19 mai.

Lors de cette deuxième Matinée, il sera question de stratégie, de durabilité, d'automatisation et d'approvisionnement, avec des entrepreneurs et dirigeants du milieu.

Programmation de l'événement :

8 h 35 - 8 h 55 Parlons stratégie... avec Hopper et Lightspeed

Hopper et Lightspeed ont toutes deux des parcours d'exception. Ces deux entreprises ont en quelque sorte créé leurs marchés, s'appuyant sur des stratégies inédites et l'ambition d'être parmi les leaders, sinon le leader de leur secteur à l'échelle mondiale. Frédéric Lalonde et Jean-Paul Chauvet nous en parlent.

Frédéric Lalonde, cofondateur et PDG, Hopper,

Jean-Paul Chauvet , chef de la direction, Lightspeed

9 h - 9 h 30 Parlons durabilité... vision et innovation avec Duvaltex

La vision de Duvaltex est d'accélérer une transition mondiale vers des matériaux novateurs et écoresponsables, tout en contribuant de façon exponentielle au développement de nouveaux produits. Alain Duval nous expose comment l'innovation et le développement durable sont au coeur de tout ce que Duvaltex fait, et ce depuis plusieurs années, et a permis à l'entreprise de s'imposer sur les marchés à l'étranger.

Alain Duval , président et chef de la direction, Duvaltex

9 h 30 - 9 h 50 Parlons automatisation... et données avec Adfast et Industries Cresswell

Le leadership d'Adfast, en matière d'automatisation est bien connue. Loin de se reposer sur ses lauriers, l'entreprise s'appuie maintenant sur l'utilisation en continu de ses riches données pour perfectionner et continuer d'automatiser ses opérations. De son côté, c'est en travaillant d'abord sur ses processus, pour ensuite les automatiser, que Cresswell transforme son usine pour qu'elle devienne l'une des unités les plus performantes du groupe Nova.

Cindy Dandurand , coprésidente, Adfast

, coprésidente, Adfast Pierre Jauvin , président, Industries Cresswell

10 h - 10 h 30 Parlons approvisionnement... c'est stratégique et payant quand c'est québécois avec Demers Ambulances, Abritek et Volvo Prévost

Le sujet des chaines d'approvisionnement est au coeur des préoccupations de nombreux dirigeants d'entreprises. Bien que l'enjeu soit encore récent, plusieurs entreprises sont déjà à pied d'oeuvre pour palier la situation. Au menu de ce panel : renforcement de la chaîne d'approvisionnement et rapatriement de production au Québec.

Alain Brunelle , pdg, Demers Ambulance

, pdg, Demers Ambulance Bianca Dupuis , directrice générale, Abritek

, directrice générale, Abritek Vincent Montambeault , directeur de l'approvisionnement stratégique, Volvo Prévost

Les journalistes qui souhaitent y assister peuvent s'inscrire à l'événement en suivant le lien ci-dessous. Le lien de connexion leur sera envoyé la journée précédant la tenue de la Matinée.

Lien d'inscription

