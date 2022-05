COUP D'ENVOI DE LA PLATEFORME ÉCONOMIQUE 2022-2024 DU CPQ





MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - En marge des Assisses de l'Union des municipalités du Québec, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile sa toute nouvelle plateforme économique, Le Québec à l'heure des choix. Au cours des prochains jours, le président du CPQ et chef de la direction, Karl Blackburn, se rendra dans les quatre coins du Québec pour présenter sa plateforme et aller à la rencontre des employeurs, des communautés autochtones et des élus municipaux.

« Le Québec à l'heure des choix est le fruit d'une réflexion approfondie sur les enjeux fondamentaux du Québec d'hier, d'aujourd'hui et les défis qui se présentent à lui. Nous dressons une vision pour transformer ces défis en opportunités et permettre au Québec de se hisser parmi les meilleurs » a déclaré Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

La plateforme économique du CPQ est divisée en quatre sections. La première est consacrée aux enjeux liés au capital humain et à la courbe démographique. Dans cette section, nous explorons l'enjeu de pénurie de main-d'oeuvre et les solutions, comme l'immigration, pour y remédier. La deuxième section est dédiée au développement économique. On y traite d'investissements, d'entrepreneuriat, de fiscalité compétitive, de chaînes d'approvisionnement et d'innovation. Les deux dernières sections abordent quant à elles les finances publiques, la modernisation de l'État, la transition verte des entreprises et l'aménagement du territoire. Vous pouvez consulter le document complet ici.

Tournée du Québec

C'est de la Côte-Nord, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, le Nord-du-Québec et en allant jusqu'en Gaspésie et en Abitibi-Témiscamingue, que M. Blackburn partira à la rencontre de tout le Québec. Il compte aussi s'arrêter dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie, de Lanaudière, de la Montérégie et de Laval.

« Lors de ma tournée du Québec, j'ai l'intention de porter les messages de notre plateforme économique et d'écouter les préoccupations des employeurs, des communautés autochtones et des décideurs. Cette tournée du Québec sera riche pour le CPQ parce qu'elle va nous permettre d'encore mieux comprendre et représenter les régions du Québec » ajoute M. Blackburn.

La tournée du CPQ à travers le Québec se déroulera de mai jusqu'à juin. Pour connaître les dates de passage du CPQ dans votre région, vous pouvez consulter la page Web dédiée à la tournée.

