/R E P R I S E -- Élection du comité exécutif de l'UMQ - Daniel Côté, maire de Gaspé, reconduit à la présidence/





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la veille de l'ouverture officielle des 100es assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se dérouleront à Québec les 12 et 13 mai, les membres du conseil d'administration de l'Union ont réélu le maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, au poste de président. Rappelons que monsieur Côté est le 58e président de l'UMQ, le premier maire de la région de la Gaspésie à occuper cette fonction et le plus jeune élu désigné à ce poste depuis la fondation de l'organisation, en 1919.

« Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil d'administration pour leur confiance et leur appui renouvelés. J'entrevois ma deuxième année de mandat à la présidence de cette organisation forte et dynamique qu'est l'UMQ avec optimisme et enthousiasme. Notre société fait face à des défis majeurs, que ce soit en matière d'habitation, de changements climatiques, de pénurie de main-d'oeuvre ou de développement de nos régions, et les répercussions se vivent d'abord et avant tout au municipal. J'invite l'ensemble des membres de l'Union à maintenir l'unité et la solidarité dont ils ont fait preuve au cours des dernières années afin que nous puissions continuer à porter la voix des municipalités de toutes tailles et de partout au Québec, particulièrement en cette année électorale », a déclaré monsieur Côté.

En plus du président, les administrateurs ont procédé à l'élection du comité exécutif. Voici la composition du comité exécutif pour le mandat 2022-2023 :

Président : M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Premier vice-président : M. Martin Damphousse, maire de Varennes

Deuxième vice-président : M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Trésorière : Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Mme France Bélisle, mairesse de Gatineau

M. Stéphane Boyer, maire de Laval

M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

M. Bruno Marchand, maire de Québec

M. Beny Masella, maire de Montréal-Ouest

Mme Dominique Ollivier, conseillère de la Ville à la Ville de Montréal

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé

Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère municipale à la Ville de Québec

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Source : Direction des communications et du marketing

Union des municipalités du Québec

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :