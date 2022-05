/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Débordées, les professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île de Montréal exigent des mesures immédiates pour passer l'été/





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Des professionnelles en soins se rassembleront ce jeudi 12 mai de 11 h à 13 h pour dénoncer la situation insoutenable que vivent les professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île de Montréal, incapables d'offrir des soins sécuritaires à cause de la surcharge de travail, et pour exiger des mesures immédiates pour pouvoir passer à travers la période estivale.

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Julie Bouchard, sera présente à la manifestation, tout comme le président de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île de Montréal (SPS-ESTIM), Denis Cloutier. Les deux porte-parole s'adresseront aux manifestantes et seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Rassemblement de professionnelles en soins devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont



Quand : Jeudi, 12 mai 2022



Heure : Rassemblement de 11 h à 13 h, allocutions à 12 h



Lieu : Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boulevard de l'Assomption

Montréal, H1T 2M4

Sur le terrain gazonné, devant l'entrée principale

À propos de la FIQ-SPSESTIM

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (SPS-ESTIM) représente plus de 4 500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

