Heineken organise la plus grande tournée du trophée de la Ligue des champions de l'UEFA en Afrique





Dans le cadre de ses efforts continus pour rapprocher l'expérience de la Ligue des champions de l'UEFA d'un plus grand nombre de fans de football dans le monde, Heineken a organisé sa tournée du trophée la plus élaborée à ce jour en Afrique. La tournée de 10 jours, qui a pris fin le 13 avril à Abuja, au Nigeria, avant le match final de l'année 2022 organisé le 28 mai, comprenait plusieurs événements publics mettant en vedette le trophée de la Ligue des champions lors des étapes importantes en République démocratique du Congo, au Mozambique, en Éthiopie et au Nigeria. Des supporteurs du Rwanda et du Congo Brazzaville ont également assisté à la tournée au Nigeria et en RDC respectivement.

Les événements organisés dans le cadre de la tournée comprenaient des défilés dans les villes en camion ouvert, des matchs inédits avec des célébrités locales, des projections des quarts de finale de la Ligue des champions, des rencontres avec les fans, des séances photos, des visites des médias, des concerts afrobeats et des visites aux ministères en charge du football.

Heineken, qui vend ses produits dans 192 pays à travers le monde, est un sponsor de la Ligue des champions de l'UEFA depuis 2005. La direction de l'entreprise a déclaré que sa tournée du trophée en Afrique pour la saison 2021/2022 était structurée pour atteindre directement 50 000 Africains tandis qu'il est prévu qu'elle atteigne 10 millions de plus grâce à la couverture médiatique.

L'un des principaux événements de la tournée du trophée a été un match de football parrainé par Heineken à Lagos, au Nigeria. Il a opposé des superstars de la musique et des légendes du football nigériens à des cadres supérieur de Nigerian Breweries, le brasseur local Heineken, et à Clarence Seedorf, l'ambassadeur de la tournée du trophée, entraîneur professionnel et ancien milieu de terrain international néerlandais.

Davido, la star afrobeats et lauréat des Prix BET, était le capitaine de l'équipe du Nigeria, qui comptait les anciens internationaux nigérians Austin Jay Jay Okocha, Daniel Amokachi et Taribo West. Le rappeur M.I. Abaga, le chanteur R&B Darey et le directeur marketing de Nigerian Breweries, Emmanuel Oriakhi, faisaient également partie de l'équipe. Seedorf a dirigé l'équipe Heineken, dans laquelle joue, entre autres, le directeur financier de Nigerian Breweries, Rob Kleinjan; et Martin Kochl, le directeur de la chaîne d'approvisionnement de la société.

Ce match inédit a précédé un concert Afrobeats qui a mis en vedette la superstar africaine, Davido et Peruzzi, un autre chanteur nigérian de grande envergure. Les membres de l'équipe de direction de Heineken et Seedorf ont ensuite rencontré le ministre nigérian de la jeunesse et du développement des sports, Sunday Dare, au stade MKO Abiola d'Abuja, la capitale du pays.

L'Union des associations européennes de football, qui chapeaute 55 associations nationales de football à travers l'Europe, organise la Ligue des champions dans le cadre d'une compétition annuelle entre les clubs de football de première division. Le match de la finale 2022 est prévu le 28 mai au Stade de France à Paris.

"L'objectif de la tournée du trophée consiste à inspirer une nouvelle génération de footballeurs africains et d'apprécier les fans pour leur affection à la Ligue des champions de l'UEFA et à Heineken", a souligné Bram Westerbrink, directeur principal mondial de Heineken.

Le rôle important du continent dans la croissance du football et de la LUC est évident, a également noté Bram. Plusieurs clubs européens des ligues anglaise, française, italienne, espagnole et allemande ont des admirateurs africains notables, dont beaucoup organisent des rencontres et des célébrations lorsque leurs équipes préférées remporte des tournois. Avec plus de 100 Africains jouant actuellement au niveau professionnel, plus de 25 vainqueurs de la Ligue des Champions originaires d'Afrique et environ 300 millions de supporters africains, le football s'est imposé comme le sport le plus populaire sur le continent.

"C'est pourquoi Heineken est fière de célébrer son association avec la Ligue des champions de l'UEFA", a conclu Hans Erik Tuijt, directeur, Sponsoring mondial chez Heineken, ajoutant que Heineken a la plus grande notoriété sur le continent en tant que sponsor de la Ligue des champions de l'UEFA.

