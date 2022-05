Pyramid Analytics se positionne à la première place concernant les cas d'utilisation d'analyse augmentée dans le rapport 2022 Capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique de Gartner®





SOMMET GARTNER DATA & ANALYTICS : Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur pionnier de plateformes d'intelligence décisionnelle ? analyses commerciales de nouvelle génération pour les entreprises ? s'est positionné à la première place concernant les cas d'utilisation d'analyse augmentée dans le rapport 2022 Capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique de Gartner1. Pyramid s'est positionnée dans le top 5 des fournisseurs concernant l'ensemble des quatre cas d'utilisation : analyse augmentée ; analyse d'entreprise ; analyse générale ; analyse visuelle en libre-service. Vingt (20) entreprises ont été évaluées sur 12 capacités critiques.

Informations clés :

Pyramid s'est positionnée à la première place parmi les 20 entreprises concernant les cas d'utilisation d'analyse augmentée.

D'après Gartner, « L'analyse augmentée consiste à utiliser des technologies habilitantes, telles que l'apprentissage machine et l'IA, pour contribuer à la préparation des données, à la production de renseignements ainsi qu'à l'explication de renseignements, afin de renforcer la manière dont les individus explorent et analysent les données dans les plateformes d'analyse et de veille économique. » 2

Pyramid a été évaluée dans le cadre de cinq (5) rapports Capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique de Gartner .

« En 2021, Pyramid a redoublé d'efforts pour renforcer son architecture de requêtes directes, en améliorant la performance de PYRANA, son moteur de requêtes directes, à la fois pour les requêtes SQL et MDX. Pyramid a également intégré de nouvelles capacités d'augmentation et modernisé les capacités existantes de la plateforme - touchant tous les aspects, de la préparation des données à la découverte, en passant par les analyses automatisées et les renseignements. Cette année, Pyramid a également ajouté 15 nouvelles améliorations à ses outils intelligents, notamment un cadre de découverte automatique destiné à générer des explications, une analyse des moteurs clés et une logique d'influence. »3

En quoi consiste le rapport Capacités critiques de Gartner ? (Source : Gartner)

Le rapport Capacités critiques est une analyse comparative qui évalue des produits ou services concurrents par rapport à un ensemble de facteurs de différenciation critiques identifiés par Gartner. Il vous indique quels sont les produits ou services les plus adaptés dans différents cas d'utilisation, afin de vous fournir des conseils pratiques sur les produits ou services que vous devriez ajouter à votre préselection de fournisseurs pour une évaluation plus approfondie.

En tant que compagnon indispensable du rapport Magic Quadrant de Gartner, cette méthodologie fournit des renseignements approfondis sur les offres de produits et services des fournisseurs, et vient compléter l'analyse du Magic Quadrant. Utilisez cette étude pour évaluer de manière approfondie les notes des produits et services en fonction des capacités clés définies pour des cas d'utilisation importants et différenciateurs.

Une intelligence décisionnelle complète et unifiée

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations axées sur les données permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, avec des conseils en matière d'IA dans un environnement unique, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière de veille économique et d'analyse.

La Pyramid Decision Intelligence Platform a reçu la note de 4,5 étoiles sur une échelle de 1 à 5, en se basant sur 116 avis sur Gartner Peer Insights. Peer Insightstm est la plateforme d'évaluation et de notation par les pairs de Gartner pour les solutions et services informatiques d'entreprise, couvrant plus de 300 marchés technologiques et 3 000 fournisseurs (Source : Gartner Peer Insights).

Citations

Omri Kohl, président-directeur général et cofondateur de Pyramid Analytics : « En 2017, et à nouveau en 2019, Gartner a affirmé que "l'analyse augmentée [était] l'avenir des données et des analyses"3. Nous pensons que ce futur est arrivé. La Pyramid Decision Intelligence Platform tire parti des techniques d'apprentissage machine et d'IA pour transformer la manière dont le contenu analytique est élaboré, utilisé et partagé. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, répond aux besoins analytiques et personnalise les expériences d'analyse pour toute personne susceptible de bénéficier d'un accès à la puissante combinaison de données et d'analyses, afin de prendre des décisions intelligentes. Et cela concerne tout le monde. »

1 Gartner, rapport Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms (Capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique), Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Georgia O'Callaghan, Kevin Quinn, Shaurya Rana, Christopher Long, 3 mai 2022

2 Glossaire informatique de Gartner, Analyse augmentée, en date du 10 mai 2022.

3 Gartner, Augmented Analytics Is the Future of Analytics (L'analyse augmentée est l'avenir de l'analyse), Rita Sallam, Carlie Idoine, 30 octobre 2019

Clauses de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans les études qu'elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou d'autres distinctions. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque commerciale et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner Peer Insights rassemble des opinions d'utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs propres expériences, et qui ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait, ni ne représentent les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans le présent contenu et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité dudit contenu, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid est un fournisseur pionnier de plateformes d'intelligence décisionnelle. L'intelligence décisionnelle sera la prochaine étape de l'analytique. La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un environnement unique, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière de veille économique et d'analyse. Plus de 1 million de décideurs utilisent Pyramid pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam, et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

