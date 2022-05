Sevan lance un nouveau site Web





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) a officiellement lancé un nouveau site Web, qui offre une conception claire et moderne, ainsi qu'un tout nouveau contenu mettant en valeur les solutions de gestion des programmes clé en main, de la société.

Sevan, leader mondial en solutions innovantes de gestion des programmes pour les clients possédant des sites multiples, a repensé le site Web de la société, afin de fournir aux clients, aux partenaires, et à tous les visiteurs une expérience utilisateur attrayante, grâce à des ressources d'information. Le site Web explore les services de grande envergure, de Sevan, axés sur les secteurs de la restauration, de la vente au détail et des administrations publiques.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouveau site Web, et sommes persuadés qu'il constituera un espace d'information permettant aux visiteurs de découvrir la gamme complète des offres de Sevan », a confié Jim Evans, fondateur et PDG. « Le nouveau site Web représente fidèlement notre organisation et culture exceptionnelles, et s'aligne parfaitement avec la vision de notre entreprise en termes de croissance et d'expansion. Je suis convaincu que nos formidables clients, actuels et futurs, apprécieront ce nouvel outil Web des plus ingénieux ! »

Le nouveau site Web présente les activités de Sevan, la manière dont elles sont exercées, et le savoir-faire de l'équipe pour offrir l'excellence aux clients du monde entier. Le site propose une navigation améliorée et un tout nouveau contenu, avec notamment des études de cas, des statistiques sur la réussite des programmes, des blogs, des livres blancs, des vidéos et des photos de l'équipe de Sevan, des témoignages de clients et de l'équipe, des cartes de chaleur concernant les projets, et bien plus encore.

« Nous sommes tous ravis du nouveau site Web de Sevan, qui met en valeur le travail exceptionnel que fournit Sevan, et les qualités fantastiques de nos collègues », a commenté David Hendrix, directeur commercial. « Ce nouveau site Web est à la fois magnifique et audacieux ; et il confirme la position d'expert sectoriel, de Sevan, dans l'univers de la gestion des programmes multisites. »

Sevan invite les visiteurs à explorer le nouveau site Web pour en savoir plus sur la manière dont Sevan accompagne régulièrement plusieurs marques mondiales emblématiques afin de produire des solutions multisites rapides, axées sur les données, et personnalisées, tout en faisant fructifier leur capital.

En 2021, Sevan a été reconnue par ses employés comme l'un des meilleurs environnements de travail (Great Place to Work®) pour la 8e année consécutive, et s'est classée dans la liste Inc. 5000 des sociétés privées à la croissance la plus rapide, au niveau national, pour la 4e année consécutive. Également en 2021, Sevan s'est positionnée à la 21e place des 50 meilleures sociétés de gestion de programmes, d'Engineering News-Record (ENR), à la 44e place des 100 meilleures des sociétés de gestion payante de la construction d'ENR, et a remporté le Gold HIRE Vets Medallion Award. En 2020, Sevan figurait en 124e position au classement FT 1000 du Financial Times des entreprises américaines à la croissance la plus rapide. Rendez-vous sur notre site Web pour en savoir plus sur Sevan.

À propos de Sevan

Sevan aide les marques emblématiques d'envergure mondiale à optimiser leurs programmes de construction et d'installations multisites aux États-Unis et à l'international. Le siège de Sevan est situé près de Chicago, à Downers Grove, dans l'Illinois. La société compte plus de 400 employés et possède un bureau international à Londres.

La vision de Sevan Multi-Site Solutions est d'être la meilleure au monde, et de fournir des services innovants d'aménagement, de gestion de programmes, de construction et d'analyse de données à des organisations exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan accompagne de manière stratégique plusieurs marques mondiales emblématiques, parmi lesquelles 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Carbon Health, Chipotle, Corvias, DaVita, Focus Brands, HCA Healthcare, HEB, Inspire Brands, Jiffy Lube, Kroger, Luxottica, McDonald's, Motor Fuel Group, Office Depot, Popeyes, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash, et Yum! Brands, tout au long du cycle de vie de leur programme clé en main. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques révolutionnaires, Sevan optimise la construction de bâtiments neufs, les reconstructions, les réfections et les rénovations. Sevan compte des architectes agréés dans 49 États ainsi qu'à Washington D.C., dans les provinces canadiennes, à Guam, et dans les îles Mariannes du Nord. Sevan emploie des ingénieurs professionnels et dispose de licences d'entrepreneur général dans plus de 25 états. Depuis la création de Sevan en 2011, l'équipe a rénové plus de 25 000 magasins de détail, 17 000 restaurants, et 32 000 sites de santé. L'équipe a également réalisé plus de 32 000 levés, totalisant plus de 1 milliard de pieds carrés. Sevan Elevate, un programme qui renforce et améliore continuellement la sécurité et la durabilité dans toute l'entreprise, est conçu pour offrir l'excellence aux employés et clients de Sevan. Pour obtenir de plus amples informations sur Sevan, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au 312.285.0590 ou par e-mail à l'adresse [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 04:55 et diffusé par :