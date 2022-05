Les inscriptions au KCGI 2022 de Bitget sont ouvertes : la cagnotte passe à 200 BTC





Près de 500 utilisateurs inscrits le premier jour

SINGAPOUR , 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les inscriptions au concours international tant attendu sur les opérations boursières à terme de crypto-monnaies, le King's Cup Global Invitational (KCGI), sont officiellement ouvertes. Le concours est organisé par Bitget, la principale bourse mondiale de produits dérivés. Les utilisateurs voulant s'inscrire au KCGI 2022 de Bitget auront du 9 mai à 10 h au 20 mai à 10 h (UTC+8) pour le faire. Le concours en lui-même aura lieu du 20 mai à 10 h au 10 juin à 10 h (UTC+8).

Depuis l'ouverture des inscriptions au KCGI 2022, un nombre record de près de 500 inscriptions a été enregistré, témoignant de la réponse positive de la communauté pour le retour tant attendu de ce concours. En réponse à la popularité de l'événement de l'an dernier, la cagnotte du KCGI 2022 a été doublée pour passer à 200 BTC. Outre les récompenses financières, les participants auront l'occasion de remporter une variété de cadeaux, y compris des haut-parleurs Bose, des vélos pliables, des chaises de gamers premium, un écran LG standbyME et plus encore.

Commentant l'édition de cette année du KCGI, la PDG de Bitget, Sandra Lou, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux que les inscriptions soient officiellement ouvertes. Compte tenu de la réponse positive jusqu'à présent, nous sommes confiants que le concours continuera de susciter l'intérêt de la communauté dans les jours à venir. Pour montrer notre gratitude envers la famille Bitget, nous avons doublé la cagnotte, la faisant passer à 200 BTC. Que la meilleure équipe ou que le meilleur participant gagne! »

Pour en savoir plus sur le KCGL, veuillez consulter le site https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022.

À propos de Bitget

Créé en 2018, Bitget est l'une des principales bourses de crypto-monnaies au monde. Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée en 2021 avec un effectif de 500 personnes réparties dans plus de 20 pays.

Depuis le lancement officiel de Bitget sur le marché des produits dérivés de crypto-monnaies en juin 2019, la plateforme est devenue l'une des plus importantes bourses de copy trading de crypto-monnaies et de produits dérivés au monde. Selon CoinMarketCap et CoinGecko, Bitget fait partie du top cinq en termes de trading de volume de produits dérivés.

En septembre 2021, Bitget a annoncé son parrainage de l'équipe de football de renommée mondiale Juventus en tant que tout premier partenaire de manche. Elle a annoncé peu après qu'elle était devenue partenaire crypto eSport officiel de PGL Major. Des partenariats avec l'organisation d'eSports de premier rang Team Spirit et le plus prestigieux club de football de Turquie, Galatasaray, ont également été annoncés au début de 2022.

