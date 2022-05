inPixio présente le premier éditeur de photos en un clic pour des modifications plus rapides et plus faciles





PARIS, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- inPixio vient de sortir Photo Studio 12, le premier logiciel de retouche photo entièrement automatisé qui permet de sublimer les photos en un seul clic ! Photo Studio 12 est non seulement très intuitif, mais il permet également à ses utilisateurs de retoucher n'importe quelle photo en quelques secondes, sans connaissance préalable dans ce domaine.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/9050051-inPixio-introduces-worlds-first-one-click-photo-editor/

Sa technologie de pointe intègre des fonctionnalités intelligentes améliorées ou complètement nouvelles : de la suppression d'objets indésirables au remplacement de l'arrière-plan ou du ciel, en passant par les possibilités de personnalisation, la reconstitution d'éléments, et la création d'effets sublimes... Le tout en un clin d'oeil !

"Photo Studio 12 d'inPixio, est LE logiciel de retouche photo révolutionnaire leader dans son secteur. Il intègre une IA et une technologie d'apprentissage automatique de pointe qui permettent en un clic de transformer voire de recréer des éléments dans une image. L'algorithme est désormais capable de recréer les zones où des éléments ont été retirés de la photo, par exemple.

Toujours à l'écoute des besoins de nos utilisateurs, nous oeuvrons constamment à satisfaire leurs aspirations. Nous avons ainsi développé avec eux une version améliorée et intelligente de Photo Studio 12, plus intuitive que tous les autres logiciels de retouche photo sur le marché », déclare Manuel Coelho, Directeur des Opérations chez inPixio.

Conçue spécialement pour les débutants, la nouvelle interface intelligente et intuitive du logiciel permet de produire rapidement de superbes clichés grâce à un ensemble complet d'outils d'édition disponibles dans un seul et même emplacement. Les utilisateurs peuvent également accéder à un service d'assistance par chat 24 h/24 directement depuis l'application.

Du traitement automatique des photos à l'intégration de techniques de correction améliorées en passant par des options de personnalisation applicables en un clic, la nouvelle version d'inPixio permet d'effectuer, en toute liberté, des retouches manuelles ou entièrement automatisées et de les partager avec ses amis et sa famille.

Dédié à la retouche photo et au photomontage, inPixio Photo Studio 12 est un logiciel d'édition photo puissant et convivial à la fois, qui permet à tout un chacun de transformer et d'améliorer ses photos en un clin d'oeil.

Disponibilité

Photo Studio 12 d'inPixio est disponible à l'achat sur les sites web d'inPixio et d'Avanquest. Le logiciel est disponible à partir de 49,99 ?.

À propos d'inPixio

inPixio développe des logiciels et des applications mobiles conviviaux qui rendent les outils d'édition haut de gamme accessibles à tous les utilisateurs. La marque propose aussi un logiciel d'agrandissement et de correction de la mise au point, ainsi qu'une gamme d'édition HDR. Elle développe également une gamme d'outils en ligne gratuits.

inPixio est une marque d'Avanquest Software, une société internationale de développement de logiciels dont le siège est situé à Paris, en France.

Liens

Site web d'inPixio : https://www.inpixio.com/fr

Facebook: https://www.facebook.com/InPixioFrance

Twitter: https://twitter.com/InPixioPhoto

Contact

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1815970/Discover_inPixio.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815971/inPixio_Erase_Tool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1815972/inPixio_Logo.jpg

