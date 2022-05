La première société asiatique de diagnostic moléculaire pour les femmes, INEX Innovate, a obtenu la certification européenne CE-IVD pour son test rapide OvaCis(R) de détection du cancer dans les kystes ovariens





Ce test rapide révolutionnaire pour le cancer de l'ovaire sera disponible au quatrième trimestre 2022

SINGAPOUR, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Reconnu comme précurseur dans le secteur de la santé féminine et foetale en Asie, le développeur de diagnostics INEX Innovate, basé à Singapour, a obtenu le marquage CE pour son produit phare contre le cancer de l'ovaire, le test rapide OvaCis®. OvaCis® est le premier test au chevet du patient (point-of-care test, POCT) qui permet de distinguer les kystes ovariens bénins des kystes malins en salle d'opération. Sa commercialisation est prévue dans l'Union européenne et en Asie du Sud-Est d'ici la fin 2022.

Une précédente version d'OvaCis® a été lancée en 2019, et les dernières améliorations permettent de prolonger la durée de conservation du produit à température ambiante à minimum 18 mois. Cela facilite le stockage des produits dans les établissements de soin primaires.

Kane Black, PDG d'INEX Innovate, a déclaré : « Les kystes ovariens sont très courants chez les femmes. En effet, 18 % des femmes en présentent au cours de leur vie[1] et environ 8 % des femmes préménopausées développent de gros kystes qui nécessitent un traitement[2]. Les possibilités de diagnostic étant limitées, ces femmes sont négligées. Cette situation est principalement due au fait que l'industrie s'est essentiellement focalisée sur les procédures de dépistage en amont, telles que la détection précoce du cancer. »

La procédure standard actuelle de dépistage du cancer de l'ovaire, appelée coupe au cryostat, peut prolonger la durée de l'intervention chirurgicale de 60 minutes, ce qui augmente le risque d'infections et d'anesthésie. La coupe au cryostat dépend également de l'habileté du pathologiste qui effectue les biopsies. Les cancers de l'ovaire (en particulier les cancers de l'ovaire à un stade précoce) peuvent donc échapper à l'examen.

Le test rapide OvaCis® identifie un biomarqueur protéique (haptoglobine) uniformément réparti dans le liquide des kystes ovariens pour déterminer si les kystes sont bénins ou malins. Le test a été élaboré en tant que format de test rapide et s'est avéré facile à utiliser, puisqu'il ne nécessite qu'une formation minimale et ne prend que cinq minutes.

« OvaCis® permet aux chirurgiens de prendre des décisions rapides et fondées sur des preuves dans un environnement chirurgical sous forte pression. Grâce aux résultats obtenus en 15 minutes, la durée de l'intervention chirurgicale est considérablement réduite, ce qui diminue fortement le risque d'infection. Il apporte également une assurance supplémentaire aux médecins qui doivent prendre des décisions concernant l'étendue de la chirurgie et le statut reproductif final d'une patiente », a ajouté M. Black.

Références :

[1] (Référence : Greenlee RT, Kessel B, Williams CR, et al. Prevalence, incidence, and natural history of simple ovarian cysts among women >55 years old in a large cancer screening trial (Prévalence, incidence et histoire naturelle des kystes ovariens simples chez les femmes de plus de 55 ans participant à un vaste essai sur le dépistage du cancer). Am J Obstet Gynecol 2010 ; 202:373.e1-e9.) [2] Référence : Ross, E.K. (2013). Incidental Ovarian Cysts: When to Reassure, When to Reassess, When to Refer (Kystes ovariens fortuits : quand rassurer, quand réévaluer, quand référer). Cleveland Clinic Journal of Medicine ; 80(8) : pp. 503 à 514. Extrait de l'article de 2013.)

À propos d'INEX Innovate

INEX Innovate est la première entreprise asiatique de diagnostic moléculaire pour les femmes. À ce jour, le groupe a lancé 5 tests de diagnostic, 7 flux de travail de laboratoire différents et a développé une large gamme de PI.

Issue de l'Université nationale de Singapour, INEX est basée à Singapour et a été fondée par des spécialistes confirmés de la médecine foeto-maternelle. Soutenue par des investisseurs institutionnels, elle occupe une position unique pour identifier et répondre à des besoins cliniques qui demeurent sans réponse dans le domaine de la santé des femmes et des foetus. La société se consacre à la conception et à la mise en oeuvre de technologies visant à fournir des soins de santé de qualité aux femmes d'Asie.

INEX Innovate établit des diagnostics afin de soutenir les décisions cliniques pour diverses pathologies féminines non traitées, notamment dans les domaines de l'oncologie et de la santé reproductive. Elle a suscité un vif intérêt de la part des gynécologues et des oncogynécologues de Singapour et des marchés plus vastes de l'Asie du Sud-Est, ce qui confirme qu'il existe une demande pour des solutions uniques présentant un intérêt clinique et que des entreprises comme INEX doivent relever le défi de répondre aux besoins de ce marché émergent.

Par l'intermédiaire de sa filiale à part entière iGene Laboratory, INEX exploite un laboratoire de séquençage de nouvelle génération à la pointe de la technologie qui fournit des services de tests de diagnostic, de recherche clinique et de tests COVID-19.

En 2021, INEX a reçu le prix Frost & Sullivan la reconnaissant comme l'entreprise de l'année dans le secteur des laboratoires cliniques pour la santé des femmes. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) lui ont également décerné un prix la qualifiant de championne de l'innovation en propriété intellectuelle en 2021. En 2022, le Straits Times a désigné la société comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de Singapour en 2022, et le Financial Times l'a classée au 7e rang des entreprises de soins de santé à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.inex.sg .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815449/OvaCis_Device.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498854/INEXI_Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 04:00 et diffusé par :