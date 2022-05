Critères ESG : Workday accompagne ses clients dans leurs initiatives RSE grâce à ses nouvelles offres





Pour faire face à l'évolution des normes, l'éditeur annonce de nouvelles solutions de planification, de suivi et de génération de rapports ESG

PARIS, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines, annonce de nouvelles solutions et des fonctionnalités étendues pour permettre à ses clients de se conformer à la réglementation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi qu'aux exigences en matière de RSE. Deux nouvelles solutions, pour l'élaboration de rapports d'impact social et le suivi des risques et de la responsabilité environnementale des fournisseurs, viendront compléter un portefeuille de produits déjà existant qui facilite la prise en compte des critères ESG : diversité & inclusion, sourcing durable, formation à la conformité, audits complets et contrôles internes, et planification et analyse de données ESG.

La pression sur les organisations ne cesse de croître. Celle-ci se traduit par de nouvelles normes, comme celles récemment proposées par la SEC (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis et le Groupe consultatif pour l'information financière (EFRAG) en Union européenne. Citons également l'intérêt croissant des investisseurs et autres parties prenantes pour l'adoption, par les entreprises, de stratégies et de meilleures pratiques en matière de développement durable. Workday a donc décidé d'étoffer ses offres, afin d'aider ses clients en quête d'une meilleure visibilité et d'une analyse approfondie des données essentielles au respect des critères ESG.

En outre, Workday permet à l'ensemble de son écosystème de clients, partenaires et développeurs de déployer et d'adopter de nouveaux outils pour maîtriser les enjeux ESG. Pour ce faire, Workday promeut, sur sa plateforme ouverte, l'utilisation de normes et technologies, afin de créer des solutions étendues et ainsi soutenir les initiatives de ses clients, quel que soit leur secteur ou zone d'activité.

Une plateforme flexible pour maîtriser ses données ESG

Workday propose une plateforme flexible permettant à ses clients et partenaires de s'adapter à l'évolution de la réglementation. L'éditeur fournit ainsi une source de données extra-financières indispensables : celles relatives aux collaborateurs et aux fournisseurs. Workday est donc idéalement placé pour accompagner ses clients cherchant à accélérer leurs efforts en matière d'ESG et de RSE et ainsi atteindre leurs objectifs.

Avec une pression liée aux critères ESG plus intense que jamais, Workday continue d'approfondir sa gamme de produits et ainsi accompagner ses clients dans leurs efforts :

Un reporting rationalisé pour le suivi des données ESG. Afin de suivre les progrès effectués et d'identifier des axes d'amélioration, la nouvelle solution de reporting sur l'impact social propose un tableau de bord consolidant plusieurs informations telles que : la composition des effectifs, leur diversité et l'implication des collaborateurs, directement dans Workday HCM . Les clients peuvent ainsi identifier rapidement des informations RH à l'aide d'indicateurs tels que l'âge, le genre ou des statuts spécifiques, et analyser la manière dont ils rémunèrent chaque collaborateur, salaire de base, primes et avantages sociaux inclus. D'autres données issues de Workday People Analytics (VIBE Index inclus), Workday Peakon Employee Voice et Workday Learning vont également aider les entreprises dans leurs efforts. Par exemple, elles permettront aux clients d'assurer un suivi transparent de la progression de leurs initiatives sociales, et d'agir pour provoquer des changements.

Davantage de données pour choisir des fournisseurs écoresponsables et durables. La solution Workday de suivi des risques et de la responsabilité environnementale des fournisseurs permettra aux clients d'accroître la viabilité et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement, et d'évaluer leurs émissions de scope 3 , c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de leurs propres activités ou consommation d'énergie (électricité, vapeur, chaleur ou froid). Grâce à Workday Financial Management , Workday Prism Analytics et Workday Strategic Sourcing les entreprises pourront recueillir des données ESG et relatives aux risques de leurs partenaires, identifier des axes d'amélioration, et établir des rapports sur les émissions de scope 3 des fournisseurs (transport, distribution et biens d'équipement). Les clients Workday seront en mesure d'obtenir et de suivre les données des fournisseurs, qui pourront ensuite être prises en compte lors du choix des partenaires, à des fins de conformité avec leurs objectifs ESG.

Des solutions sur-mesure conçues dans Workday par des partenaires . Workday offre une plateforme flexible, destinée aux entreprises souhaitant gérer leurs stratégies de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Accelerate2zero, développé par Deloitte sur Workday Adaptive Planning , permet aux organisations de recueillir des informations sur leurs émissions de scope 1 (émissions directes de leurs locaux ou véhicules professionnels), de scope 2 (émissions indirectes liées à leur consommation d'énergie : électricité, vapeur, chaleur ou froid) et de scope 3 (déplacements professionnels, intrants, déchets et chaîne de valeur). Les entreprises peuvent ainsi effectuer des analyses coûts-bénéfices des options d'abattement à leur disposition, et assurer une gestion dynamique de leurs budgets d'émissions, afin d'atteindre les objectifs de leurs stratégies ESG.

La solution de reporting sur l'impact social est disponible dès aujourd'hui, tandis que la solution de suivi des risques et de la responsabilité environnementale des fournisseurs sera disponible dans le courant de l'année, sans frais supplémentaires pour les clients Workday. La solution Accelerate2zero est disponible aujourd'hui auprès de Deloitte dans les pays ayant calculé leurs facteurs d'émissions et les ayant rendus publics

"À l'heure où nous nous efforçons de bâtir un avenir plus durable, Workday s'engage à être un partenaire proactif, en continuant à innover pour aider ses clients à progresser dans leurs initiatives ESG", déclare Pete Schlampp, chief strategy officer chez Workday. "Nous ne nous contentons pas d'aller à la rencontre de nos clients ; grâce à nos investissements et à notre ouverture, nous leur offrons davantage de valeur via notre écosystème pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs."

"Les événements récents (y compris la pandémie de COVID-19), les mouvements pour l'équité et la justice, l'implication croissante des collaborateurs, l'intérêt accru des investisseurs pour les pratiques des entreprises, l'évolution des réglementations, etc. : tous ces éléments stimulent la demande de solutions permettant de rationaliser, de simplifier et d'accroître la transparence autour du reporting et de l'analyse ESG, afin de rendre le processus standardisé et data-driven.", déclare Bjoern Stengel, practice lead, global sustainability research chez IDC. "Les solutions cloud les plus avant-gardistes donnent toutes les cartes en main pour accroître l'efficacité du rapport extra-financier et ainsi aider les entreprises à se concentrer sur des initiatives ESG stratégiques en leur fournissant les données opérationnelles essentielles à leur transformation durable."

"Nous avons développé Accelerate2zero pour que nos clients puissent se lancer plus facilement sur la voie de la neutralité carbone grâce à la planification par scénarios et à des modèles de parcours", déclare Jennifer Steinmann, global climate & sustainability marketplace leader chez Deloitte. "La demande de solutions personnalisées de notre clientèle a créé une opportunité d'innover sur la plateforme Workday. Les fonctionnalités collaboratives de Workday Adaptive Planning nous ont permis de lier les stratégies de réduction d'impact climatique à des éléments financiers, et de donner à nos clients une vision complète des progrès effectués, ainsi que des prévisions."

