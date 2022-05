La nouvelle application de Zelros disponible sur la Guidewire Marketplace simplifie les déclarations de sinistre





Guidewire (NYSE: GWRE) et Zelros, Assurtech spécialisée dans les recommandations personnalisées, ont annoncé que le nouvel accélérateur de Zelros pour ClaimCenter, garanti par le label Ready for Guidewire, est désormais accessible à l'ensemble des utilisateurs sur la Guidewire Marketplace.

Les assurés désirent bénéficier d'une expérience rapide et simplifiée en matière de sinistres et selon une étude de J.D. Power intitulée « 2021 Auto Claims Satisfaction Study », les sinistres pour lesquels le degré de satisfaction est les plus élevé sont ceux « dont le traitement s'accompagne d'une expérience sans contact » tout au long du processus. La solution Documents API créée par Zelros et alimentée par l'intelligence artificielle offre aux déclarants et aux gestionnaires de sinistres une expérience simple et rapide en matière de déclaration de sinistres.

Grâce à Documents API, Zelros exploite les données non structurées afin de formuler des recommandations qui permettent d'automatiser le processus de déclaration de sinistre. La solution analyse les documents relatifs au sinistre et facilite le travail du gestionnaire en proposant des actions automatiques.

Grâce à l'accélérateur de Zelros, les gestionnaires de sinistre peuvent :

Télécharger des documents et recevoir en échange les données qui en sont extraites, ainsi qu'une estimation du degré de précision de ces informations, sans quitter ClaimCenter,

Gagner du temps et limiter le travail manuel grâce à la génération automatique de déclarations ou d'avis préliminaires de sinistres,

Vérifier facilement le statut d'un rapport de sinistre et recevoir une notification en cas d'informations manquantes.

La solution Documents API est capable d'extraire des données à partir d'un large éventail de documents, y compris des photos de smartphones surexposées, sous-exposées ou prises selon un angle mal ajusté et les textes manuscrits, ce qui permet de prendre en compte tout type de document soumis par le déclarant.

« Au cours du processus de traitement d'un sinistre, la déclaration constitue un point de contact essentiel avec les assurés » déclare Paul-Henri Chabrol, Chief Product Officer de Zelros. « Zelros contribue à améliorer l'expérience client en convertissant les documents soumis en recommandations d'assurance exploitables. Grâce à cette technologie, désormais intégrée avec Guidewire, les gestionnaires de sinistres sont en mesure d'augmenter leur productivité et de consacrer davantage d'attention à la gestion de sinistres complexes, ce qui réduit la durée d'un cycle de traitement et améliore le degré de satisfaction des assurés. »

« Nous tenons à féliciter Zelros pour le lancement de son application pour ClaimCenter » commente Becky Mattick, Vice-Présidente, Global Solution Alliances chez Guidewire. « Nous savons que le temps passé et les difficultés rencontrées par les assurés lorsqu'ils sont confrontés à un sinistre peuvent avoir une influence majeure sur leur niveau de satisfaction. La technologie Zelros permet de réduire la durée du cycle de traitement d'un sinistre et de limiter le travail manuel des assurés et des experts, en optimisant le processus de déclaration pour les deux parties. »

À propos de Zelros

Zelros, entreprise pionnière et primée dans le domaine des solutions d'IA à destination des assurtechs, donne aux distributeurs de produits d'assurance les moyens de transformer l'expérience des assurés sur tous les canaux, en ligne comme hors ligne, grâce à son moteur de recommandations puissant. Alors que les comportements d'achat des assurés changent rapidement, les distributeurs font confiance à Zelros pour garder un avantage compétitif et générer davantage de revenus et minimiser le taux de résiliation en faisant bénéficier les assurés d'une expérience proactive, personnalisée et omnicanale. Zelros permet également de maintenir la conformité avec les programmes éthiques d'IA. Certaines des plus grandes compagnies d'assurance au monde font confiance à Zelros, telles que la MAIF, le Groupe BPCE, Groupama, le Crédit Agricole, la Matmut, le Groupe Bâloise, HDI, AssurOne et Simpego. Aujourd'hui, l'entreprise opère en Amérique du Nord, en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie. En savoir plus

À propos de l'écosystème PartnerConnect de Guidewire et du programme Ready for Guidewire

Les partenaires Solution du réseau Guidewire PartnerConnect fournissent des solutions logicielles, technologiques et liées aux données, ainsi que des services d'accompagnement pour l'assurance. Ils permettent aux assureurs de stimuler la création de valeur et l'innovation en développant et en livrant des services d'intégration, des extensions, des applications et d'autres solutions complémentaires pour les produits Guidewire. Toutes les solutions partenaires Ready for Guidewire sont approuvées pour leur sécurité, leur qualité et leur compatibilité avec Guidewire et sont disponibles sur la Guidewire Marketplace.

Pour en savoir plus sur le réseau Guidewire PartnerConnect, visitez la page : https://www.guidewire.com/fr/partnerconnect.

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les applications coeur de métier, le digital, l'analytique et l'IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu'ils soient jeunes et de petite envergure ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus de 450 assureurs utilisent Guidewire. En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d'implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l'écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques Guidewire, rendez-vous sur la page https://www.guidewire.com/legal-notices.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 02:35 et diffusé par :