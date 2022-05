Teufel et Suzane font causes communes





Musique, égalité, liberté. Voilà autant de points communs qui unissent l'artiste française Suzane et la marque Teufel

BERLIN, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Teufel, l'un des plus importants designers et fabricants berlinois de produits audio, est heureux d'avoir conclu un accord avec l'artiste Suzane, lauréate de la Victoire de la révélation scène en 2020, disque d'or pour son premier album en 2022.

L'artiste engagée Suzane et la marque Teufel ont naturellement trouvé de nombreux points communs qui donnent du sens à ce partenariat. En effet, si ces amoureux de la musique parlent le même langage, c'est aussi sur des sujets plus sociétaux que leurs communautés respectives sont en accord.

Ambassadrice de la marque Teufel depuis octobre 2022, elle représente parfaitement le slogan « Follow your sound » en brisant les tabous, en suivant son instinct dans son travail et en encourageant son audience à faire pareil. Suzane indiquait dans une récente interview : " Cette phrase me parle beaucoup parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui parfois c'est dur de savoir s'écouter, de savoir suivre cette petite voix, ce petit son qui nous guide... Même si on sait pertinemment ce qu'on veut, on va aller prendre plein d'autres chemins, c'est la vie. Il y a toujours des changements de scénarios. Mais il y a toujours ce 'suis ton instinct', en fait, quand j'entends 'follow your sound', le son pour moi, c'est instinct ".

A Berlin, les artistes se sentent bien, il y a comme un vent de liberté qui souffle sur la mode vestimentaire, les modes de vie, et bien sûr la musique. La musique est très présente à Berlin, dans des styles totalement différents. Teufel a su s'imposer en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens en tant que leader de la vente directe de produits audio, avec une identité forte et une communauté très fidèle et très active. Suzane la nouvelle égérie de la marque va permettre à Teufel de renforcer sa présence en France et développer plus rapidement une communauté engagée.

La musique de Suzane donne envie de danser, ses paroles incitent à réfléchir. Rester fidèle à soi-même, suivre son propre chemin, deux convictions que Suzane et Teufel partagent à 100%. Les produits Teufel, que ce soit des casques audio, des enceintes portables ou pour le salon, sont conçues avec la même philosophie, offrir le meilleur son avec un design affirmé.

