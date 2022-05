IRINA SHAYK REVIENT POUR LA DERNIÈRE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE SELF-PORTRAIT





LONDRES, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- La marque de mode londonienne self-portrait a dévoilé aujourd'hui une série d'images de sa dernière campagne mettant en vedette Irina Shayk, qui revient après ses débuts pour la marque l'année dernière.

Capturée par le photographe Carlijn Jacobs à New York, Irina porte des pièces de la pré-collection automne/hiver 2022 de self-portrait.

La campagne poursuit le récit visuel de la capture et de la célébration des différentes facettes de la femme self-portrait, et d'autres images seront révélées tout au long du mois, montrant l'évolution du personnage d'Irina.

Han Chong a déclaré :

« Je voulais transformer notre campagne en quelque chose de vraiment fort, puissant et épuré pour représenter la joie et la confiance associées à notre marque et pour célébrer l'esprit au coeur de cette nouvelle collection. Irina est la femme parfaite pour nous : elle a tellement de caractère et de personnalité, et elle est capable de montrer les différentes facettes de la femme self-portrait sans effort. Je suis très heureux de travailler avec elle et que notre relation créative continue d'évoluer. »

Irina Shayk a déclaré :

« J'ai adoré travailler avec self-portrait, une marque qui célèbre les femmes et qui aime les faire se sentir au mieux de leur forme. Travailler avec eux, c'est vraiment comme une famille. »

La pré-collection autoportrait automne/hiver 2022 self-portrait présente une approche raffinée de l'habillement au printemps. Les silhouettes épurées sont à l'honneur avec des détails en dentelle volumineux et des styles de tricots moulants proposés dans une palette de pastels, de teintes vives et de tons plus sourds.

Le lancement de la campagne coïncide avec l'arrivée de la pré-collection automne/hiver 2022 de la marque en ligne et en magasin. La collection est disponible dès à présent sur self-portrait.com , dans les magasins self-portrait du monde entier, y compris le magasin phare de la marque à Londres, et à travers son réseau mondial de détaillants partenaires.

Fondée à Londres en 2013 par Han Chong, self-portrait est devenue synonyme d'autonomisation de la femme moderne grâce à une garde-robe fonctionnelle pour le jour et la nuit. La marque s'engage également à soutenir les talents créatifs britanniques par le biais d'un certain nombre d'initiatives, dont un programme de bourses d'études avec Central Saint Martins.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À propos de la campagne

Directeur de création : Han Chong

Photographe : Carlijn Jacobs

Styliste : Katie Burnett

Maquillage : Sam Visser

Coiffeur : Mustafa Yanaz

Directeur artistique : Lina Kutsovskaya pour Be Good Studios

CÉLÉBRATION DE LA PRÉ-COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2022

Tissus : Bouclé, broderie de coton grillagé, broderie de coton mélangé, popeline de coton biologique, denim de coton, dentelle guipure, dentelle guipure de coton lily, dentelle de coton, mousseline de polyester recyclé, crêpe collé, crêpe stretch, jersey fin, jersey épais, léger, tricot de viscose, tricot de viscose côtelée, power mesh, taffetas, viscose

Couleurs : citron vert, vert vif, vert clair, menthe, vert de mer, vert, vert foncé, sarcelle, marine, bleu, bleu vif, bleu clair, orange, rose, rose clair, lilas, ardoise, argent, taupe, ivoire, blanc, noir

HAN CHONG SUR LA PRÉ-COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2022

« Lorsque j'ai conçu cette collection, je pensais beaucoup aux joies du printemps, lorsque je savais que les pièces seraient livrées en magasin. Je voulais créer une collection joyeuse et adulte, axée sur des silhouettes épurées et des couleurs vives. Nos formes clés sont contemporaines avec un objectif féminin, et de nouvelles formes sont introduites, notamment des vêtements de soirée en tricot intégral et des mini robes dans une palette vibrante et joyeuse. »

À PROPOS DE HAN CHONG

Né à Penang , en Malaisie, Han a étudié le design de mode au Central Saint Martins de Londres

, en Malaisie, Han a étudié le design de mode au Central Saint Martins de Londres Encouragé par sa propre formation à la Central Saint Martins, Han s'est engagé à soutenir la prochaine génération de talents créatifs et, en 2018, a établi un programme de bourses de cinq ans avec la Central Saint Martins, offrant un soutien financier à cinq étudiants pour qu'ils obtiennent leur diplôme de maîtrise, ainsi qu'un mentorat pour naviguer dans les réalités de la gestion d'une entreprise de mode.

À PROPOS DE SELF-PORTRAIT

Établie au Royaume-Uni en 2013 par Han Chong, self-portrait est une entreprise de mode basée à Londres et est devenue synonyme de garde-robe élégante et moderne pour le jour et la nuit. Elle est réputée pour sa maîtrise de la structure et des matériaux

self-portrait s'attache à réduire son impact environnemental en utilisant des fibres d'origine responsable et a commencé en 2019 à utiliser du coton biologique ainsi que de la mousseline et du polyester recyclés dans l'ensemble de ses collections. En 2020, la marque a commencé à utiliser de la viscose recyclée.

self-portrait est disponible en ligne sur self-portrait-studio.com et dans les magasins du monde entier, notamment à Londres, Bangkok , Pékin, Shanghai , Chengdu , Shenzhen et Taipei . self-portrait est également vendu par un réseau de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

À PROPOS DE SP COLLECTION

En décembre 2021, Han Chong a annoncé la création de SP Collection.

a annoncé la création de SP Collection. La nouvelle société holding créée par Han a acquis la marque de luxe Roland Mouret , qui rejoint self-portrait au sein du groupe nouvellement créé pour découvrir, entretenir et développer les meilleures pratiques en matière de créativité et de design.

