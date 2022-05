Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ - Plusieurs nominations au comité directeur





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se tenant à Québec, la veille des Assises 2022, les membres du caucus ont procédé à l'élection des membres du comité directeur du caucus.

Tous les membres du comité directeur ont été élus à l'unanimité par leurs pairs pour un mandat de deux ans. La composition du comité est la suivante :

Président du caucus : M. Mathieu Lapointe , maire de Carleton -sur-Mer;

, maire de -sur-Mer; Vice-présidente du caucus : M me Manon Cyr , mairesse de Chibougamau ;

, mairesse de ; M. Daniel Bourdon , maire de Mont-Laurier ;

, maire de ; M me Sylvie Bureau, mairesse de Windsor ;

Sylvie Bureau, mairesse de ; M. Claude Duplain , maire de Saint-Raymond ;

, maire de ; M. Marc Laurin , maire de Montmagny ;

, maire de ; M. Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona ;

; M me Julie Morin , mairesse de Lac-Mégantic;

, mairesse de Lac-Mégantic; M. Martin Soucy , maire de Mont-Joli ;

, maire de ; M. Louis Villeneuve , maire de Bromont .

Les élues et élus présents ont également profité de la rencontre pour adopter leur plan d'action pour 2022-2023 et échanger de différents dossiers prioritaires avec la ministre déléguée à l'Économie, madame Lucie Lecours, notamment le rôle des villes-centres en matière de développement économique local et régional.

À propos du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ est formé des municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, sa mission est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celles des municipalités rurales de leur région.

Le comité directeur du Caucus est notamment appelé à élaborer les priorités et objectifs du caucus, piloter des dossiers spécifiques aux intérêts du caucus et élaborer les positions politiques sur les questions touchant spécifiquement le caucus.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

