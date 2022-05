GlobalLogic lance le Programme des influenceuses afin de promouvoir le développement d'un leadership diversifié





GlobalLogic Inc., société du groupe Hitachi et leader en ingénierie numérique, a lancé le Programme des influenceuses, conçu pour encourager et favoriser les employées intéressées par des postes de gestion interfonctionnelle au sein de l'entreprise technologique. Dans le cadre de l'accent que place la société sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), GlobalLogic entend favoriser une plus grande diversité à tous les niveaux au sein du personnel, quels que soient le sexe, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, l'origine ethnique, l'âge et les capacités. Le Programme des influenceuses vise spécialement à promouvoir une plus grande mixité, particulièrement parmi les dirigeants de l'entreprise. Le Programme offrira des opportunités de développement et de mentorat via la division Développement des employés et les unités commerciales individuelles de GlobalLogic.

Éléments clés du programme

Le Programme s'articule autour de neuf compétences que les participantes exploreront via un ensemble de modules d'apprentissage, étant prévu que le parcours complet du Programme dure cinq à six mois. Opérant en tandem, plusieurs cohortes mondiales de femmes basées à travers le monde se réuniront pour partager et apprendre grâce aux expériences collectives.

Les compétences promeuvent le développement de qualités personnelles - à savoir des qualités qui ne sont pas directement liées à un programme éducatif formel, mais plutôt acquises grâce à l'expérience et auprès de pairs. Ces compétences incluent la franchise et la sincérité, la capacité à inspirer et influencer les autres, la prise de décision efficace, le développement d'un réseau professionnel et le développement continu des compétences en communication. Les participantes au Programme bénéficieront également d'une formation spécifique aux capacités de GlobalLogic, qui vise à améliorer les connaissances essentielles sur l'entreprise ainsi qu'à approfondir les compétences techniques.

« La diversité, l'équité et l'inclusion sont indispensables à la réussite de GlobalLogic », a déclaré Amy Hanlon-Rodemich, directrice des ressources humaines chez GlobalLogic. « Nous avons créé le Programme des influenceuses afin de promouvoir les dirigeantes émergentes et les préparer à assumer un plus large éventail de postes et de responsabilités, notamment en évoluant vers des postes de haute direction. Le Programme permettra à un plus grand nombre de dirigeantes d'exercer des fonctions plus stratégiques au sein de l'entreprise. »

Un programme basé sur des recherches

Lancé dans un premier temps en Inde en 2020, l'objectif du Programme consistait à se concentrer activement sur l'amélioration de la filière de gestion de l'entreprise, en tenant compte de la diversité et de l'inclusion ; notamment pour les femmes au sein de l'entreprise. Après avoir effectué une analyse approfondie des postes de direction et des parcours vers ces postes, l'équipe de développement du Programme de GlobalLogic a découvert que même si les statistiques globales sur la diversité de l'entreprise d'ingénierie numérique étaient supérieures à la moyenne du secteur, une équipe de direction encore plus diversifiée améliorerait considérablement les rangs actuels de la direction.

Les recherches suggèrent que la disparité entre les femmes et les hommes est due à de multiples facteurs, notamment la priorisation de la vie personnelle et familiale, les exigences et les différences culturelles, ainsi que la dynamique organisationnelle. Il a également été reconnu que de nombreuses femmes souffraient d'un épuisement professionnel distinct, indiquant une lutte constante pour identifier les ressources et les opportunités permettant de faire progresser leur carrière.

En réponse, l'équipe de développement du Programme a exploré plusieurs possibilités pour accélérer le parcours de carrière des femmes, en développant des compétences essentielles en leadership ainsi qu'en les aidant à se préparer pour l'avenir, en positionnant les participantes pour assumer de nouveaux rôles au sein de GlobalLogic.

« Notre objectif consiste à corriger le déséquilibre entre le nombre de femmes occupant des postes de direction par rapport aux hommes, qui est courant dans l'industrie technologique d'après les statistiques mondiales », a déclaré Shivani Khanna, directrice principale de l'équipe des ressources humaines chez GlobalLogic. « Nous pensons qu'au travers des conseils structurés et des encouragements de notre Programme, nous pouvons changer positivement cette dynamique. »

Établissement d'un écosystème de soutien

L'écosystème actuellement développé par GlobalLogic inclura des « Anchors », un rôle assuré par plusieurs membres de l'équipe des ressources humaines, qui veilleront au fonctionnement efficace du Programme. Les « Anchors » géreront également les groupes de formation et de mentorat qui superviseront les activités spécifiques conçues pour fournir les compétences professionnelles précédemment citées.

Les gestionnaires du Programme porteront le nom de « Catalyseurs du Programme », et seront chargés de veiller à ce que le Programme ne constitue pas simplement un exercice de formation, mais un parcours de formation complet, qui soutient la formation et les progrès des employées au sein de l'organisation.

« Les Promoteurs du Programme », à savoir les gestionnaires et les mentors, agiront en tant que coaches et superviseront le parcours des employées. Ils orienteront les participantes vers le contenu et les activités appropriés au parcours unique de chacune », a poursuivi Khanna. « Nous sommes ravis de lancer officiellement ce Programme au sein des sites de GlobalLogic à travers le monde. »

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque commerciale de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 21:05 et diffusé par :