SNC-Lavalin annonce la signature d'une entente administrative avec Services publics et Approvisionnement Canada concernant des événements liés au pont Jacques-Cartier survenus entre 1997 et 2004





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), société de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée ayant des bureaux partout dans le monde, annonce la signature d'une entente administrative avec Services publics et Approvisionnement Canada (PSPC). Cette entente permet à la société de continuer à faire affaire avec le gouvernement du Canada conformément à son régime d'intégrité initialement adopté le 3 juillet 2015.

« Les employés connaissent mieux que quiconque le chemin que nous avons parcouru au cours des dernières années pour doter la Société d'un programme d'intégrité de calibre mondial. Nous avons transformé profondément l'entreprise en matière de gouvernance, d'opérations et de culture tout en continuant de nous inspirer des meilleures pratiques en la matière », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin Inc. « Nous nous consacrons à fournir des solutions novatrices pour relever les défis les plus pressants du monde tout en demeurant un important contributeur à l'économie canadienne. »

Rappelons que le 23 septembre 2021, le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) a invité SNC-Lavalin à négocier un accord de réparation en lien avec des accusations portées contre les sociétés SNC?Lavalin Inc. et SNC-Lavalin international Inc. en vertu du Code criminel relativement à des faits survenus entre 1997 et 2004. Les accusations se rapportent au projet de réfection du pont Jacques-Cartier, un contrat de 128 millions de dollars réalisé en consortium, pour lequel SNC-Lavalin était partenaire à hauteur de 50 pourcent. Au vu de ces accusations et à la suite d'une évaluation des renseignements fournis par l'entreprise, PSPC avait de son côté invité SNC-Lavalin à négocier une entente administrative.

Prévenir, déceler et agir face à tout risque d'actes répréhensibles

Depuis près de 10 ans, SNC-Lavalin a procédé à de nombreux changements en matière de gouvernance, d'opérations et de culture tout en continuant de s'inspirer des meilleures pratiques en la matière.

Gouvernance : un programme d'intégrité efficace, transparent et indépendant

Les membres de la fonction Intégrité se rapportent au Chef, ESG et Intégrité qui relève, à son tour, du conseil d'administration (comité de gouvernance, d'éthique et de développement durable) de l'entreprise et de la chef du contentieux pour les aspects opérationnels;

La fonction Intégrité est composée, notamment, de 40 personnes à temps plein ainsi que de 140 ambassadeurs présents dans les opérations à travers le monde;

Le programme d'intégrité de SNC-Lavalin s'aligne sur les principes d'organisations internationales comme Transparency International, l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Pacte mondial des Nations Unies et la Banque mondiale ainsi que le Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act du département de la Justice des États-Unis. Le programme est également conforme à la loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers ainsi que la loi québécoise concernant la lutte contre la corruption.

Opérations : un programme d'intégrité qui favorise et facilite la prise de décisions éthiques

Accès, pour tout employé et tiers, à une ligne de signalement indépendante, confidentielle et anonyme exploitée par un fournisseur de services externe. Ce service est disponible par téléphone, par l'accès à la page Web du fournisseur ou par l'utilisation d'une application disponible sur les téléphones mobiles de l'entreprise (pour les employés de SNC-Lavalin);

Système de contrôle préalable basé sur les risques pour tous les partenaires d'affaires de l'entreprise;

Obligation, pour tout employé, de suivre une formation annuelle sur le Code de conduite de la Société;

Obligation, pour tout gestionnaire, de suivre des formations particulières pour s'assurer de la compréhension du programme et des responsabilités qui lui incombent.

Culture : une culture d'intégrité qui favorise la communication et la prise en charge

Instauration du devoir de signalement pour tout employé ainsi qu'une interdiction de représailles directes ou indirectes;

Intégration du comportement éthique dans l'évaluation de performance annuelle des employés

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société de services professionnels entièrement intégrés et de gestion de projet qui exploite des bureaux dans le monde entier, et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif: consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous l'offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 20:01 et diffusé par :