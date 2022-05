Prix de la ministre en enseignement supérieur - La ministre Danielle McCann reconnaît l'excellence pédagogique en enseignement supérieur





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de souligner l'excellence pédagogique dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a récompensé 29 personnes dans le cadre des Prix de la ministre, à l'occasion d'une cérémonie visant à leur rendre hommage. Les lauréates et lauréats se sont partagé des bourses d'une valeur totalisant 104 500 $.

Une nouvelle catégorie a été créée cette année pour permettre de reconnaître le travail d'un enseignant du collégial et d'un enseignant universitaire s'étant particulièrement illustrés pendant la crise sanitaire. Les Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire soulignent la capacité d'adaptation et la disponibilité dont ont fait preuve ces enseignants ainsi que leur capacité à mobiliser les étudiantes et étudiants, en plus de mettre en valeur les collaborations qu'ils ont mises en oeuvre afin de favoriser la réussite scolaire.

Remis depuis 1978, les Prix de la ministre soulignent l'excellence en enseignement, la qualité des ressources éducatives développées par des gens passionnés de pédagogie dans toutes les disciplines, comme des manuels, des ressources didactiques et des outils numériques d'aide à l'apprentissage.

Citation :

« Tous les lauréats et lauréates sont des personnes engagées dans leur milieu. Des personnes qui se démarquent par l'encadrement et le soutien pédagogique qu'elles offrent aux étudiants et à leurs collègues. Des personnes qui s'investissent pleinement pour leur profession et qui souhaitent léguer aux étudiantes et étudiants d'aujourd'hui, et de demain, des ouvrages qui leur permettront de développer leurs compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances. Nos réseaux collégial et universitaire ont la chance de pouvoir compter sur des gens de passion, rigoureux et engagés envers le succès de nos étudiants. Félicitations ! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le concours des Prix de la ministre comprend trois volets :

le volet Ressources éducatives, qui regroupe les catégories Volumes originaux, Rapports de recherche pédagogique et Ressources didactiques complémentaires;



le volet Formation à distance, qui regroupe les catégories Mode asynchrone et Modes synchrone, hybride et comodal;



le volet Reconnaissance de l'excellence en enseignement, qui comporte six prix, soit le prix Paul-Gérin-Lajoie pour l'enseignement collégial, le prix Guy-Rocher pour l'enseignement au premier cycle universitaire, le Prix de l'innovation numérique au collégial, le Prix de l'innovation numérique au premier cycle universitaire, le Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au collégial et le Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au premier cycle universitaire.

17 prix ont été remis à 29 lauréates et lauréats, dont les noms figurent à l'annexe jointe à ce communiqué.

Des récompenses en argent allant de 1 500 $ à 10 000 $ sont associées à ces prix.

Liens connexes :

Pour obtenir de l'information sur les Prix de la ministre : Québec.ca/prix-ministre-enseignement-superieur

Ministère de l'Enseignement supérieur

Annexe - Lauréates et lauréats 2021-2022

Volet reconnaissance de l'excellence en enseignement

Enseignement collégial



Prix Paul-Gérin-Lajoie : Mme Édith Gruslin, Collège Ahuntsic

Édith Gruslin, Collège Ahuntsic

Prix de l'innovation numérique au collégial : M. Jonathan Gordon, Cégep Édouard-Montpetit

l'innovation numérique au collégial : M. , Cégep Édouard-Montpetit

Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au collégial : Mme Mylène Viens, Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Enseignement universitaire



Prix Guy-Rocher : Mme Ève Pouliot, Université du Québec à Chicoutimi

: M Ève Pouliot, Université du Québec à

Prix de l'innovation numérique au 1er cycle universitaire : M. Pierre Langlois, Polytechnique Montréal

l'innovation numérique au 1 cycle universitaire : M. , Polytechnique Montréal

Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au 1er cycle universitaire : M. Sami Ammar , Polytechnique Montréal

Volet Ressources éducatives

Enseignement collégial



Catégorie Volumes originaux : Mmes Annie Bradette et Émilie Charbonneau, Cégep Édouard-Montpetit, En action! Santé, activité physique et habitudes de vie, 2e édition

et Émilie Charbonneau, Cégep Édouard-Montpetit,

Catégorie Ressources didactiques complémentaires : Mmes Annie Lapierre et Aude Patterson-Hamel, Cégep de Saint-Félicien, CPE chez les Premières Nations : observer et transmettre

et , Cégep de Saint-Félicien,

Catégorie Rapports de recherche pédagogique : Mme Isabelle Picard , Cégep Limoilou, Enseignement explicite de stratégies d'apprentissage : un moyen de favoriser le sentiment d'efficacité personnelle et l'engagement

Enseignement universitaire



Catégorie Volumes originaux : Mme Georgette Goupil, Université du Québec à Montréal, Les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage

, Université du Québec à Montréal,

Catégorie Ressources didactiques complémentaires : Mme Cynthia Courtois et Mme Claire-France Picard , Université Laval , Au-delà des chiffres : stimuler la réflexion éthique des comptables de demain grâce à l'engagement et l'émotion

Volet Formation à distance

Enseignement collégial



Catégorie Mode asynchrone : M. Marc-André Lavoie, Cégep à distance - Collège de Rosemont , M. Pablo Castell , Université du Québec à Montréal et Mme Patricia Ngopya, Collège de Rosemont

Enseignement universitaire



Catégorie Mode asynchrone : MM. Franck Barès et Michel Vézina, HEC Montréal, Microprogrammes en conception de projets entrepreneuriaux



Catégorie Mode synchrone, hybride ou comodal : MM. André Cayer et Thierry Pilote , Université de Sherbrooke , Composantes tonales MUE401/Drill Note

Mentions

Enseignement collégial



Rapport de recherche pédagogique : Mmes Annie Bradette et Isabelle Cabot, Cégep Édouard-Montpetit, Évaluation de l'impact d'une épreuve terminale visant à solliciter des choix d'intérêt en matière d'activité physique sur la motivation

et , Cégep Édouard-Montpetit,

Ressources didactiques complémentaires: M. Matthieu Van Vliet , Cégep Marie-Victorin, Mme Sylvie Ouellette , Cégep Marie-Victorin, et Mme Caroline de Coninck , Université de Montréal, Le solfège à votre portée 2 et 3

Enseignement universitaire



Formation à distance - Synchrone, hybride ou comodale : Mme Louise Nadeau , M. Jean Gagnon , M. Jean-Sébastien Boudrias et Mme Karine Olivier , Université de Montréal, Psychologie de la personnalité

