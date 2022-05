RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - Protéger les personnes aînées par une meilleure planification





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) reconnaît la pertinence des recommandations contenues dans le Rapport du Vérificateur général publié aujourd'hui. La pandémie a fragilisé les CHSLD PNC qui étaient déjà aux prises avec plusieurs enjeux liés au sous-financement et à la pénurie de personnel, mais également à l'absence de planification à long terme des besoins et de collaboration avec les partenaires privés.

Pour maintenir et continuer d'assurer une qualité et une continuité de soins sécuritaires aux personnes aînées à travers la province, il est essentiel d'adapter le modèle d'offre et de financement des soins de longue durée pour les aînés en grande perte d'autonomie dans le contexte du virage vers le soutien à domicile. «?Déjà, on constate qu'en période post-pandémique, les besoins des résidents sont plus grands que jamais. Actuellement, on ne prend pas en considération les besoins d'une clientèle vulnérable de plus en plus âgée et dont les besoins ne cessent d'augmenter en raison de l'état de déconditionnement des nouveaux résidents admis dans un contexte de pandémie », soutient Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

L'AELDPQ milite depuis plusieurs années en faveur d'une offre de soins équitables et de qualité pour tous les aînés du Québec. Actuellement, le financement n'est pas uniforme et varie grandement d'un établissement à l'autre, bien que tous les CHSLD doivent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes mécanismes de contrôle en plus d'offrir la même qualité et continuité de soins et de services.

« Depuis les derniers mois, nous collaborons avec le ministère afin d'assurer une meilleure équité pour les personnes hébergées. Nous offrons ainsi notre entière collaboration dans la mise en oeuvre du prochain plan d'action pour l'hébergement de longue durée afin de répondre adéquatement aux changements prévus à l'offre de services et au financement des soins de longue durée pour les aînés en grande perte d'autonomie, comme le recommande la Vérificatrice générale. Ainsi, nous serons à même d'établir des prévisions à long terme, en collaboration avec le ministère et les CI(U)SSS, ce qui était impossible jusqu'à présent », déclare, rempli d'espoir, monsieur Arbec,

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) qui sont répartis dans sept régions administratives du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents. L'AELDPQ milite également en faveur d'une véritable reconnaissance de la contribution des CHSLD PNC au développement actuel et futur du continuum d'hébergement, en partenariat avec les CI(U)SSS.

