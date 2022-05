SHUTTERSTOCK NOMME PAUL HENNESSY CHEF DE LA DIRECTION





NEW YORK, 11 mai 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) (« la société »), la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui que Paul Hennessy a été nommé chef de la direction, à compter du 1er juillet 2022. M. Hennessy, membre du conseil d'administration de la société depuis 2015, succède à Jon Oringer, fondateur de Shutterstock, qui occupe actuellement le chef de la direction par intérim. M. Oringer restera le président exécutif du conseil d'administration.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en matière de leadership mondial et de marché numérique, M. Hennessy supervisera une transition en douceur afin de mettre en oeuvre la stratégie de Shutterstock consistant à créer une plateforme de classe mondiale qui bouleverse et transforme l'industrie créative.

« Ayant travaillé aux côtés de Paul en tant que membre du conseil d'administration au cours des sept dernières années, je sais à quel point il est capable de mener Shutterstock vers son prochain chapitre de croissance et de transformation », a déclaré Jon Oringer, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Shutterstock. « Paul est un leader axé sur les données et la croissance, qui a réussi à diriger et à faire évoluer des entreprises transformatrices. Ayant à coeur le changement et l'innovation, Paul est très respecté à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, et a démontré qu'il est un dirigeant centré sur le client et les employés, qui s'engage à apporter de la valeur à la fois à nos clients et à nos actionnaires. Je suis convaincu que la transition se fera en douceur et qu'en tant que chef de la direction, Paul saura exploiter le potentiel de l'offre diversifiée de Shutterstock. Au nom du conseil d'administration, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Paul, qui dirigera la société dans cette nouvelle phase. »

« Au cours des sept dernières années, j'ai eu la chance d'être aux premières loges pour assister aux bouleversements et aux innovations que Shutterstock a réalisés - de la technologie exclusive de pointe aux applications de flux de travail de classe mondiale - et je suis honoré d'être le prochain chef de la direction, a déclaré M. Hennessy. « Je crois que les possibilités à venir sont infinies, et je suis engagé dans notre stratégie de construction d'une plateforme créative à service complet qui offre une expérience exceptionnelle à nos clients à grande échelle. Je crois profondément en l'équipe de Shutterstock, et je suis impatient de définir la vision, de faire les investissements appropriés et de créer une culture qui motive et inspire la valeur pour les actionnaires et les clients. Avec notre talentueuse équipe de direction, Jon et notre conseil d'administration, je suis convaincu que nous allons réussir à faire entrer Shutterstock dans une nouvelle ère. »

Avant de se joindre à Shutterstock en tant que chef de la direction, M. Hennessy, 57 ans, a été chef de la direction et membre du conseil d'administration de Vroom, Inc, un détaillant de voitures d'occasion en ligne. Il y a dirigé le premier appel public à l'épargne de Vroom Inc et des acquisitions stratégiques, et a fait de Vroom l'un des dix premiers détaillants automobiles des États-Unis, avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars en 2021. Auparavant, M. Hennessy a développé et dirigé avec succès des stratégies de croissance pour priceline.com, un fournisseur de voyages et de services de réservation et de recherche en ligne dans le domaine du voyage en tant que chef de la direction de la société.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les exemples d'énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les dividendes futurs, notre capacité à réaliser des acquisitions et à intégrer les entreprises que nous avons acquises ou que nous pourrions acquérir dans nos activités existantes, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion, notre situation concurrentielle et la pandémie de COVID-19. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « prédire », « projet », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux qui sont exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats futurs, des performances ou des réalisations discutés ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont faits qu'à la date des présentes et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, inc. (NYSE : SSTK ), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies libres de droit de haute qualité , des images vectorielles , des illustrations, des modèles 3D , des vidéos et de la musique. En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de vidéoclips.

Basé à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Pond5, le plus grand marché vidéo en ligne au monde, TurboSquid, le plus grand marché en ligne de contenu 3D au monde , PicMonkey, la principale plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne ; Offset, une collection d'images de première qualité ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d' images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; Amper Music, une plateforme musicale dirigée par l'IA ; et Bigstock , une banque d'images centrée sur la valeur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et sur Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 18:04 et diffusé par :