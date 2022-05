Soracom étend son programme mondial de partenaires IdO en Europe et sur le continent américain





Soracom, Inc., fournisseur mondial de connectivité IdO avancée, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme Soracom Partner Space à de nouveaux membres sur le continent américain et en Europe. Le programme s'adresse désormais à plus de 800 membres de premier ordre à travers le monde, notamment plus de 100 partenaires certifiés dans les secteurs du matériel informatique, des logiciels, des solutions et des services d'intégration. L'intégration de ces membres permettra aux innovateurs du secteur de l'IdO d'accélérer les délais de commercialisation, grâce à un accès adapté à leurs besoins à des solutions et services complémentaires de premier ordre, qui sont prêts à être intégrés à tous les niveaux de l'infrastructure IdO.

Le Soracom Partner Space permet aux partenaires d'accéder en direct à des opportunités et collaborations techniques, afin de fournir des services aux innovateurs du secteur de l'IdO à travers le monde. En retour, les clients peuvent trouver des partenaires fiables, qui les aideront à se développer et à commercialiser plus rapidement leurs solutions sur le marché, à créer des éléments différenciateurs, ainsi qu'à simplifier le parcours d'IdO.

Soutenant 4 millions de connexions grâce à une couverture mondiale d'IdO dans plus de 160 pays, Soracom offre une gamme de solutions de connectivité performantes, qui permettent aux déploiements d'IdO de se connecter facilement et en toute sécurité avec les principales plateformes hyperscale, de réduire les besoins en données et en énergie, ainsi que de gérer le coût total de possession à grande échelle. Les partenaires du Soracom Partner Space ont soutenu de nombreux projets à l'origine de l'expansion de Soracom.

« En collaborant avec des partenaires leaders du secteur pour connecter plusieurs millions d'appareils à travers le monde, Soracom comprend clairement que la réussite dans le domaine de l'IdO dépend des outils spécialisés et de l'expertise que seul un écosystème complet peut apporter », a déclaré Alexis Susset, vice-président des produits mondiaux et des ventes dans l'UE chez Soracom. « Nous sommes ravis d'étendre notre programme mondial de partenaires, afin d'aider un plus grand nombre de clients à commercialiser avec succès des solutions, ainsi qu'à se développer rapidement en Europe et à travers le monde. »

Aujourd'hui, les partenaires du continent américain et de l'UE incluent :

AI Dynamics

Balena

BDATA

CalChip Connect

Cassia Networks

Converge IoT

Esper

IoThink Solutions

NeuronicWorks

Prescient Devices

Quake Global

Seeed Studio

SGS

SpaceSense Systems

ST

Teltonika Networks and Telematics

Thinxtra

uHoo

UnaBiz

« UnaBiz connecte plus d'un million d'appareils grâce à Soracom, et ce nombre ne cesse de croître », a déclaré Yadia Colindres, directrice technologique adjointe chez UnaBiz. « Grâce à ce partenariat mondial, UnaBiz partagera son expérience en idéation, production, déploiement et maintenance, ainsi que ses services en IdO massif avec l'ensemble de l'écosystème de Soracom, afin de permettre aux fournisseurs et opérateurs de solutions IdO de se développer rapidement et en toute confiance. »

« Plus de 3 000 professionnels utilisent KHEIRON IoT Suite, la plateforme d'IdO d'IoThink Solutions, pour surveiller et contrôler les dispositifs connectés, et analyser des données partout dans le monde », a confié pour sa part Julien Dalmasso, PDG d'IoThink Solutions. « Tout comme Soracom, nous croyons aux plateformes ouvertes et interopérables pour servir les clients de divers secteurs, qu'il s'agisse des bâtiments intelligents, de l'industrie intelligente, de l'énergie intelligente ou des villes intelligentes. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour accompagner les constructeurs et permettre aux intégrateurs de concevoir et déployer une nouvelle génération de cas d'utilisation d'IdO. »

Pour en savoir plus sur le Soracom Partner Space et vous inscrire, rendez-vous sur soracom.io/partners

À propos de Soracom

Soracom s'inscrit à l'avant-garde de la démocratisation de la connectivité IdO, en offrant des solutions robustes, spécialement conçues pour faciliter la création, l'exploitation et l'extension des déploiements IdO. Créée en 2015, Soracom dessert aujourd'hui plus de 20 000 startups, PME et entreprises internationales de tous les secteurs, dont l'agriculture, l'énergie, la construction, les transports, les produits électroniques grand public, la fabrication, l'immobilier et la santé. Les clients font confiance à Soracom pour sa connectivité abordable et fiable, qui permet d'accélérer les délais de commercialisation, de faciliter la connexion au cloud, et d'offrir un accès à un écosystème de partenaires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io.

