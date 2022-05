La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) se félicite des conclusions d'un examen spécial du Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) réalisé en 2022





OTTAWA, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans son rapport, le BVG indique qu'il n'a trouvé aucune lacune importante pour la SPFL, et que la Société gère bien ses actifs et ses activités. La vérification a notamment porté sur la gouvernance d'entreprise, la planification stratégique, les pratiques de gestion des risques ainsi que la gestion des actifs et l'exploitation des ponts de la Société.



Le rapport est un excellent bulletin de notes pour les pratiques de gestion d'entreprise ainsi que pour la gestion des actifs et l'exploitation des ponts de la SPFL. Ces conclusions sont d'autant plus importantes que le BVG a terminé son examen spécial au plus fort de la réponse de la Société à la pandémie et en pleine adaptation continue à un marché volatil.

L'objectif principal de la vérification était de déterminer si les systèmes et les pratiques de la SPFL lui donnaient l'assurance raisonnable que les actifs de la Société étaient protégés et contrôlés, que la gestion de ses ressources était rentable et efficiente et que ses activités étaient menées efficacement, comme l'exige l'article 138 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). La LGFP exige que les sociétés d'État se soumettent à un examen spécial de leurs systèmes et de leurs pratiques au moins une fois tous les dix ans.

La SPFL, qui a été créée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par la fusion de l'ancienne société du même nom avec deux autres sociétés de pont en 2015, à savoir la St. Mary's River Bridge Company et l'Administration du pont Blue Water, est extrêmement satisfaite des résultats de son premier examen spécial après fusion. Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL, a déclaré : « Les résultats de cet audit fournissent une indication supplémentaire du leadership et de l'engagement continu des employés dans l'ensemble de la Société, et témoignent de leur alignement avec le mandat de la SPFL. Cela constitue une nouvelle validation externe du bon travail de la Société, comme l'a récemment montré le maintien de sa note de crédit A+ de Standard & Poor's, et ce, malgré une pandémie mondiale. La SPFL prouve chaque jour qu'elle est capable de remplir son mandat et d'étendre ses activités lorsque le besoin de renforcer les échanges commerciaux binationaux se fait sentir ».

La Société a accepté les recommandations et a donné suite aux suggestions d'amélioration formulées dans le rapport d'examen spécial et y a répondu. Ainsi, elle étoffera ses mécanismes de surveillance, précisera les liens entre les cibles de rendement et les objectifs stratégiques propres au mandat, étoffera sa documentation sur la gestion des risques et poursuivra la numérisation de l'inventaire de ses actifs.

Le rapport d'examen spécial du Bureau du vérificateur général sur la Société des ponts fédéraux Limitée peut être consulté en ligne à l'adresse pontsfederaux.ca/examens/

