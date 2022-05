Alira Health acquiert RedCrow, plateforme de financement participatif pour les startups du secteur des soins de santé





Alira Health (www.alirahealth.com), société de conseil internationale orientée soins de santé et technologie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de RedCrow, plateforme d'investissement alternatif qui permet aux investisseurs individuels d'accéder facilement aux startups du secteur des soins de santé vérifiées par des experts. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

RedCrow a été lancée en 2016 par Brian Smith, ancien conseiller financier chez Morgan Stanley, et Jerry Harrison, entrepreneur et membre du Rock and Roll Hall of Fame avec Talking Heads. RedCrow puise dans le « bon sens commun » pour aider à trouver des sociétés qui intéressent un public pouvant non seulement utiliser un produit, mais également investir dans la société qui l'a inventé et réaliser un retour sur leur investissement. Cette acquisition augmente la capacité d'Alira Health de travailler en partenariat avec les patients tout au long du cycle de vie du développement des médicaments et des dispositifs, jusque dans la phase de financement, pour obtenir des solutions à un stade précoce dans le domaine pharmaceutique, de la technologie médicale (MedTech) et des soins de santé.

« D'après leur expérience personnelle, les fondateurs de RedCrow reconnaissent que les médicaments ou les dispositifs ne reçoivent pas tous un investissement approprié », a déclaré Gabriele Brambilla, PDG et fondateur d'Alira Health. « En réinventant et en démocratisant la manière dont les sociétés en phase de démarrage sont financées, RedCrow permet de commercialiser un plus grand nombre de solutions en soins de santé susceptibles de sauver la vie des patients. Alira Health collabore déjà avec les patients tout au long du cycle de vie du développement. Avec RedCrow, nous pouvons maintenant impliquer les patients, leurs soignants, et autres investisseurs dans la phase du financement de nouveaux produits qui peuvent également améliorer les résultats de leurs soins. »

Brian Smith de RedCrow a ajouté : « Nous avons fondé RedCrow en étant convaincus que l'investissement dans les soins de santé devrait être plus immédiat, transparent, et accessible, et que les patients et leurs familles devraient pouvoir contribuer à financer de futurs développements qui peuvent avoir un impact sur leurs propres soins. Nous croyons en la mission d'Alira Health qui consiste à humaniser les soins de santé et nous considérons que notre plateforme est un prolongement naturel du modèle d'entreprise d'Alira Health. Dans le même temps, les sociétés en phase de démarrage de la plateforme RedCrow peuvent bénéficier de l'envergure de l'offre de services étendue d'Alira Health. »

Depuis sa fondation, RedCrow a commercialisé plus de 250 levées de fonds totalisant 250 millions USD. Parmi les récentes réussites, nous pouvons citer HeartBeam (NASDAQ: BEAT), Sen Jam Pharmaceutical, Activ Surgical et Centerline Biomedical.

À propos de RedCrow

Sise à Mill Valley, Californie, RedCrow, qui a été créée à la suite du 2012 Jobs Act, est une plateforme d'investissement et de marketing directs en faveur de l'innovation dans le domaine des soins de santé, qui fournit un flux de transactions soigneusement sélectionnées pour tous les investisseurs. RedCrow tire profit des experts de l'industrie pour fournir une analyse complète des startups du secteur des soins de santé, ce qui permet à un vaste éventail d'investisseurs de contribuer à ce que les innovations dans ce secteur soient couronnées de succès. Lorsqu'une startup rejoint RedCrow, elle est équipée des outils dont elle a besoin, comme des salles de négociation virtuelles, pour commercialiser son entreprise et l'opportunité d'investissement. RedCrow exploite les connaissances de son conseil consultatif, qui comprend des professionnels financiers, scientifiques et médicaux, et de sa communauté en ligne d'investisseurs, de professionnels de santé, et de patients pour identifier et appuyer les entreprises novatrices.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.redcrow.com/home/what-we-do.html. Suivez RedCrow sur Twitter (@RedCrowCrowd) https://twitter.com/RedCrowCrowd et sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/redcrow-crowd/.

À propos d'Alira Health

Alira Health est une société de conseil internationale orientée patient et technologie dont la mission est d'humaniser les soins de santé. Nous travaillons avec des entreprises du secteur des soins de santé et des sciences de la vie qui recherchent un soutien tout au long cycle de vie de leurs solutions. En partant du développement jusqu'aux soins médicaux, nous complétons la connaissance de nos clients par une gamme complète de services, notamment des solutions de recherche et de développement clinique, des conseils optimisés par la technologie et des données concrètes.

Notre équipe intégrée et pluridisciplinaire, composée de plus de 500 scientifiques, stratèges, économistes, cliniciens et biostatisticiens, collabore avec nos bureaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie et conseille 80 % de la moitié des medtechs les plus importantes et 75 % de la moitié des sociétés pharmaceutiques les plus importantes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://alirahealth.com/. Suivez Alira Health sur Twitter (@AliraHealth) à https://twitter.com/alirahealth et sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/alira-health/.

