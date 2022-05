La fiducie Primaris revoit ses perspectives à la hausse et présente de solides résultats au T1/22





La Fiducie de placement immobilier Primaris ("Primaris" ou la "Fiducie") (TSX: PMZ.UN) publie ce jour les résultats financiers et opérationnels du premier trimestre clos au 31 mars 2022.

Faits commerciaux saillants

Relèvement de 2,7 % des perspectives de revenu net d'exploitation ("RNE")** pour 2022, compte tenu des solides performances opérationnelles du T1 2022 et des perspectives pour le reste de l'année 2022;

Réalisation avec succès d'une cote de crédit de qualité BBB avec une tendance stable attribuée par DBRS Morningstar;

Émission de débentures de premier rang non garanties pour un montant en capital total de 350 millions $, assorties d'un taux d'intérêt moyen pondéré combiné de 4,46 % et d'une durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance de 3,9 ans. Cette émission a suscité une forte et importante demande de la part des investisseurs institutionnels, portant la part de la dette à taux fixe de la FPI de 63 % à 100 %; et

Achat de 0,6 million d'unités pour un montant de 9,4 millions $ à un prix moyen d'environ 14,80 $ au 3 mai 2022 en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ("OPRC") et création d'un plan d'achat automatique de titres.

Faits saillants des résultats financiers et d'exploitation

Croissance de 8,2 % du revenu net d'exploitation en espèces ("RNE en espèces")** des propriétés identiques traduisant la reprise postpandémie et l'amélioration des ventes des locataires;

87,5% d'occupation ferme, présentant une opportunité significative de croissance interne future;

Fonds provenant de l'exploitation (FPE)** à 0,381 $ par unité, dilué;

Ratio de distribution du FPE** à 52,5 %;

28,4% de dette par rapport au total des actifs;

1,86 milliard $ d'actifs non grevés;

27 enseignes de détail sous contrat sur la plateforme Primarché; et

Valeur liquidative** de 22,05 $ par unité.

"Les ventes des locataires à travers toutes nos catégories de propriétés connaissent une croissance constante alors que les acheteurs continuent de manifester un vif intérêt pour le retour aux achats en personne", a déclaré Patrick Sullivan, président et chef de l'exploitation. "Toute l'équipe de Primaris a travaillé dur pour réaliser le plan d'affaires que nous avons établi, y compris l'intégration des propriétés du HOOPP au sein de notre plateforme de gestion des propriétés et des actifs à grande échelle, complètement internalisée et verticalement intégrée."

Le directeur financier, Rags Davloor, a ajouté : "Le modèle financier original de Primaris est au coeur de notre stratégie globale, offrant une structure de capital de premier ordre sur laquelle nous pouvons développer notre activité. L'émission initiale en mars de débentures de qualité de Primaris, avec une note de BBB et une tendance stable attribuée par DBRS, est cohérente avec cette approche."

"Nous voyons une grande opportunité d'offrir des retours sur investissement convaincants aux investisseurs et nous sommes impatients de concrétiser ce potentiel", a déclaré Alex Avery, Chef de la direction. "Le relèvement de nos prévisions reflète la confiance que nous avons dans notre capacité à tirer parti de la reprise actuelle de l'immobilier commercial et du retour à un comportement plus habituel des consommateurs."

Principaux indicateurs financiers et d'exploitation Au ou pour l'exercice clos au 31 mars (en milliers de dollars canadiens sauf mention contraire) (non vérifiés) 2022 20211 Nombre de propriétés de placement 35 27 Superficie locative brute (en millions de pieds carrés) 11,3 7,6 Occupation effective 85,9 % 87,3 % Occupation ferme 87,5 % 89,7 % Loyer net moyen pondéré par pied carré occupé2 $ 23,86 $ 23,50 Total de l'actif $ 3.257.792 $ 2.231.428 Total du passif $ 1.004.279 $ 1.125.772 Revenu total $ 91.772 $ 61.096 Revenu net d'exploitation en espèces** ("RNE en espèces") $ 46.898 $ 32.223 Croissance du RNE** en espèces propriétés identiques 8,2 % ? Bénéfice net (perte nette) $ 30.031 $ 116.673 Bénéfice net (perte nette) par unité $ 0,30 ? Fonds d'exploitation** ("FPE") par unité diluée $ 0,381 ? Ratio de distribution du FPE** 52,5 % ? Fonds provenant de l'exploitation ajustés** ("FPEA") par unité diluée $ 0,303 ? Ratio de distribution du FPEA** 66,1 % ? Distributions déclarées par unité $ 0,20 ? Moyenne pondérée des unités en circulation - diluée (en milliers) 102.198 ? Valeur liquidative** par unité $ 22,05 ? Dette par rapport à l'actif total**3 28,4 % ? Dette par rapport à l'EBITDA ajusté**3 5,3x ? Couverture d'intérêts**3 6,6x ? Actifs non grevés $ 1.860.326 ? Dette garantie en pourcentage de la dette totale 62,2 % ? Durée moyenne pondérée à l'échéance de la dette4 (en années) 2,7 ? Taux d'intérêt effectif moyen pondéré4 3,68 % ? ** Indique une mesure non conforme aux PCGR. Voir "Mesures non conformes aux PCGR". 1 Le bénéfice net (perte) pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ayant été calculé sur la base de la continuité des intérêts pour les propriétés de Primaris uniquement et ne reflétant pas la structure du capital de la fiducie nouvellement créée, les calculs par unité et les ratios d'endettement ne seraient pas pertinents. 2 Mesure financière supplémentaire. 3 Les ratios d'endettement sont des ratios non PCGR calculés sur la base de l'acte de fiducie. 4 Résultats pour les emprunts hypothécaires et les débentures non garanties uniquement.

Résultats d'exploitation

Le revenu net d'exploitation en espèces des mêmes propriétés** a progressé de 2,6 millions de dollars, soit 8,2 %, par rapport à la même période en 2021. L'augmentation du RNE en espèces des mêmes immeubles** résulte de la hausse des revenus issus des loyers de base, des loyers en pourcentage et des loyers en pourcentage substitutifs, ainsi que des revenus de location spécialisés. La hausse des revenus par rapport à la période précédente illustre la finalisation d'une partie des accords de réduction de loyer conclus durant la pandémie et l'amélioration des ventes des locataires.

La composition du FPEA** et du FPEA** par unité pour les trois mois clos le 31 mars 2022 est détaillée ci-dessous.

Exercice clos au 31 mars 2022 (en milliers de CAD) (non vérifiés) Contribution par unité RNE** issus de: Mêmes propriétés** $ 34.718 $ 0,341 Propriété en cours de redéveloppement 1.320 0,013 Acquisitions 12.449 0,122 Charges de financement (nettes d'autres revenus) (5.072 ) (0,050 ) Frais généraux et administratifs (4.295 ) (0,042 ) Amortissement (196 ) (0,002 ) Impact de la variation des unités en circulation ? (0,001 ) FPE** et FPE** par unité 38.924 0,381 Frais internes de location (1.416 ) (0,014 ) Loyers linéaires (1.431 ) (0,014 ) Indemnités locatives et frais de location (3.291 ) (0,032 ) Charges récupérables et non récupérables (1.868 ) (0,018 ) FPEA** et FPEA** par unité $ 30.918 $ 0,303

Résultats d'occupation et locatifs

Au 31 mars 2022, les propriétés affichaient un taux d'occupation effective de 85,9 % et un taux d'occupation engagée de 87,5 %. Le taux d'occupation des propriétés du HOOPP est inférieur, soit 83,5 %, et présente une opportunité de croissance organique future. Le taux d'occupation engagée inclut les contrats de location signés pour lesquels les locataires n'ont pas encore pris possession des locaux.

Nombre Occupation engagée1 Occupation effective 31 mars 2022 31 mars 2022 31 décembre 2021 Propriétés Primaris 27 89,4 % 87,2 % 87,5 % Propriétés HOOPP 8 83,9 % 83,5 % 83,2 % 35 87,5 % 85,9 % 86,0 % 1 En excluant Northland Village, le taux d'occupation engagée pour le portefeuille serait de 89,2%.

Au cours du trimestre, Primaris a conclu 122 contrats de location pour une superficie totale de 444 000 pieds carrés, notamment des renouvellements de baux d'unités de commerce de détail ("UCD") et de locataires de référence. Alors que les loyers de renouvellement globaux ont progressé de 2,5 %, les renouvellements d'UCD ont été conclus pour des loyers inférieurs de 3,7 %, tandis que les écarts de location des locataires de référence ont augmenté de 15,4 %. Les renouvellements d'UCD englobent un certain nombre de contrats de location prévoyant des taux de location inférieurs à ceux qui arrivent à échéance, en raison notamment des ventes inférieures aux niveaux prépandémiques des locataires. En général, les renouvellements à des taux de location réduits portent sur des périodes plus courtes, permettant d'anticiper les futures négociations de bail.

Des liquidités robustes et un bilan comptable différencié

Le 30 mars 2022, Primaris a émis avec succès des débentures non garanties de premier rang de séries A et B à hauteur de 150,0 millions $ et 200,0 millions $, exigibles respectivement le 30 mars 2027 et le 30 mars 2025. Les débentures non garanties de série A et de série B produisent des intérêts à des taux annuels de 4,727 % et 4,267 %, respectivement.

Le 4 mars 2022, Primaris a obtenu de DBRS Morningstar une note de crédit de qualité BBB stable, permettant à la fiducie d'accéder aux marchés de la dette non garantie pour sa première émission de débentures. La direction entend réduire sa dette garantie en pourcentage de la dette totale à 40 %. Le ratio était de 62,2 % au 31 mars 2022. La direction compte réduire ce ratio à l'objectif visé à mesure que les emprunts hypothécaires existants arrivent à échéance, sous réserve de conditions de marché favorables.

Au 31 mars 2022, la trésorerie s'élevait à 431,8 millions $, comprenant une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 21,8 millions $ et une disponibilité de 410,0 millions $ sur les facilités de crédit.

Primaris dispose de 1,86 milliard $ d'actifs non grevés et d'une valeur nette d'inventaire** calculée par unité de 22,05 $.

Téléconférence et webdiffusion

Informations relatives à la webdiffusion:

Date: le 4 mai 2022, à 10h00 (ET)

Lien: veuillez consulter la section "Investor Relations" sur le site web de Primaris, ou cliquer ici.

Informations relatives à la téléconférence:

Veuillez composer le 1-833-950-0062 depuis le Canada

Pour les appels internationaux, composez le 1-929-526-1599

Code d'accès: 439910

Un enregistrement de la téléconférence sera disponible jusqu'au 18 mai 2022, en composant le 226-828-7578 avec le code d'accès 420038, ou sur la section "Investor Relations" du site web.

A propos de la Fiducie de placement immobilier Primaris

Primaris est la seule fiducie en placement immobilier pour les centres commerciaux intérieurs du Canada, avec des participations avant tout dans des centres commerciaux intérieurs majeurs dans des marchés en pleine expansion. Son portefeuille compte au total 11,3 millions de pieds carrés, pour une capitalisation d'environ 3,3 milliards de dollars au cours de l'action Primaris. Des économies d'échelle sont atteintes via sa plateforme de gestion nationale entièrement internalisée, intégrée verticalement et à service complet. Primaris présente une très bonne capitalisation et se positionne extrêmement favorable pour saisir des opportunités de marché à un moment charnière de l'évolution du secteur de l'immobilier de détail au Canada

Avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des "informations prospectives" ou des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les termes "sera", "s'attend à", "planifie", "estime", "a l'intention" et autres expressions similaires tendent souvent à caractériser les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes distinctifs. Les déclarations prospectives spécifiques faites ou sous-entendues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : les distributions futures prévues, les activités de mise en valeur de la Fiducie, les avantages prévus de l'intégration des propriétés du HOOPP et l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Ces déclarations sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses qui ont été appliqués en vue de tirer une conclusion ou de faire une prévision ou une projection, y compris des hypothèses fondées sur les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à des événements et des conditions futurs, elles nécessitent, par nature, la formulation d'hypothèses et impliquent des risques et des incertitudes intrinsèques. Primaris avertit que, même si l'on estime que les hypothèses sont raisonnables dans les circonstances, ces risques et incertitudes impliquent la possibilité que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les déclarations prospectives. Les facteurs de risque et les hypothèses importants sont notamment ceux énoncés dans le Rapport de gestion qui sera disponible sur SEDAR, et dans les autres documents déposés périodiquement par Primaris auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. En raison de ces risques, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne s'appliquent qu'au moment où elles sont formulées. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi, Primaris décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives en vue de refléter de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

Mesures non conformes aux PCGR

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont un résumé des résultats. Ce communiqué doit être lu en conjonction avec le Rapport de gestion de la Fiducie, le bilan consolidé de la situation financière, les états financiers détachés combinés et les notes afférentes pour le trimestre clos au 31 mars 2022 (ensemble, les "États financiers").

Les Etats financiers de Primaris sont préparés en conformité avec les normes internationales d'information financière ("IFRS"). Toutefois, Primaris utilise également un certain nombre de mesures n'ayant pas de signification normalisée prescrite selon les principes comptables généralement reconnus ("PCGR") en accord avec les IFRS. Ces mesures non PCGR, qui sont désignées dans le présent communiqué de presse par le suffixe "**", peuvent inclure des mesures financières non PCGR et/ou des ratios non PCGR, chacun étant défini dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR. Aucune de ces mesures non PCGR ne doit être considérée comme une alternative aux mesures financières calculées en conformité avec les PCGR. De plus, ces mesures non PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés immobilières et ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures financières déterminées en conformité avec les PCGR.

Mesure non conforme aux PCGR Description Revenu net d'exploitation (RNE) Défini comme le revenu locatif, tel que calculé conformément aux PCGR, diminué des charges d'exploitation des propriétés, telles que calculées conformément aux PCGR. Le calcul exclut certaines dépenses telles que les intérêts afin de refléter les opérations des propriétés indépendamment de leur mode de financement. La direction considère que le RNE est une mesure importante du revenu généré par les biens immobiliers productifs et qu'il est utilisé par la Fiducie afin d'évaluer le rendement du portefeuille. Il s'agit également d'un paramètre clé pour déterminer la valeur du portefeuille de biens immobiliers productifs. Revenu net d'exploitation en espèces (RNE en espèces) Défini comme le RNE net des revenus provenant des loyers linéaires et des revenus de cession de bail. Le loyer linéaire résulte de la différence entre le loyer en espèces reçu et le revenu comptabilisé de manière linéaire sur toute la durée du bail à des fins comptables. Il s'agit d'un montant hors trésorerie. Les revenus de cession de bail sont perçus lorsqu'un locataire restitue un espace à Primaris avant la fin de la durée du bail. Ces montants ne sont pas perçus uniformément au cours d'une année civile et ne sont pas prévisibles. La direction estime que le fait d'exclure du calcul du RNE en espèces les revenus non monétaires liés au loyer linéaire et les revenus de cession de bail perçus de manière incohérente offre un meilleur aperçu des opérations du portefeuille immobilier générateur de revenus. Marge du RNE en espèces La marge du RNE en espèces est un ratio calculé sur la base du revenu net d'exploitation en espèces en tant que pourcentage des revenus de location, à l'exclusion de l'impact du loyer linéaire et des revenus de cession de bail. La direction estime que la marge du RNE en espèces est une mesure importante du pourcentage de revenu généré par les propriétés génératrices de revenus et permet d'évaluer la performance du portefeuille. RNE des mêmes propriétés / RNE en espèces Le RNE des mêmes propriétés / RNE en espèces est utilisé afin d'évaluer le rendement d'une période à l'autre des propriétés génératrices de revenus détenues et exploitées par Primaris au cours des deux périodes. Le RNE / RNE en espèces des propriétés qui ont été acquises, cédées ou qui sont sujettes à des changements importants en raison d'un nouveau développement, d'un réaménagement, d'une expansion ou d'une démolition sont exclus de la détermination du RNE / RNE en espèces des mêmes propriétés. La direction estime que le RNE des mêmes propriétés / RNE en espèces est utile pour évaluer la réalisation des changements de taux de location contractuels intégrés aux contrats de location, et pour saisir l'impact des changements d'une période à l'autre dans l'occupation, les taux de location et les coûts d'exploitation sur le rendement des propriétés génératrices de revenus.

Mesure non conforme aux PCGR Description Fonds provenant de l'exploitation (FPE) / FPE par unité Primaris calcule le FPE selon la définition de REALPAC. Dans le calcul du FPE, le revenu net (ou la perte) est ajusté pour tenir compte des éléments qui ne proviennent pas des activités d'exploitation. La direction estime que le FPE est une mesure utile de la performance opérationnelle qui, lorsqu'elle est comparée d'une période à l'autre, reflète l'impact des tendances des niveaux d'occupation, des taux de location, des activités d'acquisition et des coûts de financement sur les opérations. Le FPE par unité est un ratio non conforme aux PCGR calculé en divisant le FPE par la moyenne pondérée des unités, diluées, en circulation au cours de la période. Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) / FPE par unité Primaris calcule le FPEA selon la définition de REALPAC. Dans le calcul du FPEA, le FPE est ajusté pour les dépenses d'investissement engagées en vue de conserver la capacité de production existante du portefeuille immobilier et élimine l'impact des loyers linéaires. Le FPEA est affecté par la saisonnalité inhérente au calendrier d'exécution des projets de capital d'exploitation. La direction estime que le FPEA est un indicateur utile du rendement de l'exploitation. Le FPEA par unité est un ratio non conforme aux PCGR calculé en divisant le FPEA par le nombre moyen pondéré d'unités, diluées, en circulation au cours de la période. Ratios de distribution du FPE et du FPEA Les ratios de distribution du FPE et du FPEA sont des mesures supplémentaires calculées en divisant les distributions en espèces déclarées par la Fiducie par le FPE et le FPEA. Primaris utilise ces ratios pour évaluer la pérennité des paiements de distribution de la Fiducie. Dette ou dette totale La dette, telle que définie aux fins de certains ratios financiers, est calculée comme étant l'encours total de la dette provenant des débentures non garanties de premier rang, des emprunts hypothécaires et des facilités de crédit, à l'exclusion des frais de financement reportés et des ajustements à la valeur du marché. Dette par rapport à l'actif total La dette par rapport à l'actif total est calculée en divisant la dette telle que définie ci-dessus par l'actif total tel que présenté dans l'état consolidé de la situation financière. La direction estime que ce ratio est utile pour évaluer la flexibilité de la Fiducie à recourir à un levier financier supplémentaire. Valeur liquidative (VL) / VL par unité La VL est calculée comme étant le total de l'actif moins le total du passif tel que calculé conformément aux PCGR, à l'exception des unités échangeables en circulation qui sont exclues du total du passif. La VL par unité est un ratio non conforme aux PCGR calculé en divisant la VL par la moyenne pondérée des unités, diluées, en circulation au cours de la période. Bénéfice ajusté avant revenu, impôt, dépréciation et amortissement (EBITDA ajusté) L'EBITDA ajusté est calculé comme le bénéfice net après déduction, le cas échéant, des charges d'intérêts, des impôts sur le revenu, des charges de dépréciation, des charges d'amortissement et des ajustements de la juste valeur. La direction utilise l'EBITDA ajusté comme élément d'entrée dans plusieurs mesures de la dette et ratios financiers afin d'évaluer la capacité de la Fiducie à honorer ses obligations, notamment le service de la dette, le financement des dépenses en capital et la distribution aux porteurs de parts. Dette par rapport à l'EBITDA ajusté Ce ratio est utile pour mesurer la capacité de la Fiducie à satisfaire ses obligations en matière de dette. Il est obtenu en divisant la dette trimestrielle moyenne par l'EBITDA ajusté sur quatre trimestres. Jusqu'à ce que la Fiducie ait établi un rendement historique pour calculer l'EBITDA ajusté pour un roulement de quatre trimestres, l'EBITDA ajusté depuis le début de l'année est calculé au prorata afin de représenter une valeur annuelle à utiliser dans les calculs de la mesure de la dette. Couverture d'intérêts La couverture des intérêts, définie dans l'Acte de fiducie, est calculée en divisant l'EBITDA ajusté par les intérêts débiteurs sur la dette totale. Elle ne tient pas compte de l'amortissement des frais de financement reportés et des ajustements à la valeur du marché. La direction calcule la couverture d'intérêts en vue d'évaluer la capacité de la Fiducie à assurer la couverture des intérêts de l'encours de la dette. Couverture du service de la dette La couverture du service de la dette, définie dans l'Acte de fiducie, correspond à l'EBITDA ajusté divisé par la somme des charges d'intérêts et des paiements de capital régulièrement prévus sur la dette totale. Les intérêts débiteurs excluent l'amortissement des frais de financement reportés et les ajustements à la valeur du marché, tandis que les paiements de capital excluent les paiements de capital de type ballon, in fine ou similaire à l'échéance. La direction calcule la couverture du service de la dette afin d'évaluer la capacité de la Fiducie à respecter les obligations de la dette en cours.

Le tableau suivant réconcilie le RNE** avec les revenus locatifs et les coûts d'exploitation des propriétés tels que présentés dans les états financiers non vérifiés de la période intermédiaire. Trimestre clos au 31 mars (en milliers $) (non vérifiés) 2022 2021 Revenu locatif $ 91.772 $ 61.096 Frais d'exploitation de propriétés (43.285 ) (27.499 ) Revenu net d'exploitation** 48.487 33.597 A l'exclusion des écarts issus des: Loyers linéaires (1.431 ) (1.263 ) Frais de remise de bail (158 ) (111 ) Revenu net d'exploitation en espèces** $ 46.898 $ 32.223 Marge RNE en espèces** 52,0 % 54,0 %

Le tableau suivant rapproche les propriétés identiques** et le RNE en espèces** ci-dessus. Trimestre clos au 31 mars (en milliers $) (non vérifiés) 2022 2021 RNE propriétés identiques** $ 34.718 $ 32.617 A l'exclusion des écarts issus des: Loyers linéaires (738 ) (1.239 ) Frais de remise de bail (158 ) (111 ) RNE en espèces propriétés identiques** Croissance 8,2 % 33.822 31.267 RNE en espèces** de: Propriété en cours de redéveloppement 1.325 956 Acquisitions 11.751 ? RNE en espèces** $ 46.898 $ 32.223

Le tableau suivant réconcilie le bénéfice net, tel que déterminé conformément aux PCGR, avec les FPE**. trimestre clos le 31 mars (en milliers $) (non vérifiés) 2022 Revenu net (perte) $ 30,031 Extournes: Ajustements de la juste valeur de la rémunération basée sur des unités (319 ) Ajustements de la juste valeur des immeubles de placement 7,796 Frais internes de location 1,416 Fonds d'exploitation** 38,924 FPE** par unité- diluée $ 0.381 Ratio de distribution du FPE** - Objectif 45% - 50% 52.5 % Distributions déclarées par unité $ 0.20 Moyenne pondérée des unités en circulation - diluées (en milliers) 102,198

Le tableau suivant réconcilie les FPE** avec les FPEA**. Trimestre clos au 31 mars (en milliers $) (non vérifiés) 2022 Fonds provenant de l'exploitation** $ 38.924 Extournes: Frais internes de location (1.416 ) Loyers linéaires (1.431 ) Déductions: Frais de location et allocations aux locataires (3.291 ) Capital de maintenance (1.868 ) Fonds provenant de l'exploitation ajustés** 30.918 FPEA** par unité - diluée $ 0,303 Ratio de distribution du FPEA** 66,1 % Distributions déclarées par unités $ 0,20 Moyenne pondérée des unités en circulation - diluée (en milliers) 102.198

Le tableau suivant calcule la VL** par unité. 31 mars 2022 Propriétés de placement $ 3.202.313 Autres actifs 55.479 Total des actifs 3.257.792 Emprunts hypothécaires (574.924 ) Débentures non garanties de premier rang (350.000 ) Facilités de crédit ? Billet à payer1 ? Dette totale** (924.924 ) Autres passifs, à l'exclusion des unités échangeables (79.355 ) Valeur nette d'inventaire** $ 2.253.513 Moyenne pondérée des unités en circulation - diluée (en milliers) 102.198 Dette par rapport à l'actif total**2 - Objectif 25% - 35% 28,4 % Valeur nette d'inventaire par unité** $ 22,05 ** Les ratios de la dette sont des ratios non conformes aux PCGR calculés en fonction des Actes de fiducie, tels que complétés. Voir la section 10.4, " Structure du capital ", du Rapport de gestion. 1 Le montant du billet à payer en cours au 31 décembre 2021 a été remboursé le 5 janvier 2022 par un tirage sur la facilité de crédit de Primaris. 2 Les ratios de dette sont des ratios non conformes aux PCGR calculés en fonction des Actes de fiducie, tels que complétés. Voir la section 10.4, " Structure du capital ".

Le tableau suivant calcule les ratios financiers pour la dette par rapport à l'EBITDA ajusté**, la couverture des intérêts et le service de la dette. Trimestre clos le 31 mars (en milliers $) (non vérifiés) 2022 Revenu net (perte) $ 30.031 Intérêts nets et autres charges financières 6.055 Amortissement 196 Ajustements de la juste valeur de la rémunération basée sur des unités (319 ) Ajustements de la juste valeur des immeubles de placement 7.796 EBITDA ajusté** $ 43.759 EBITDA ajusté**1 - annualisé $ 175.036 Endettement moyen $ 924.067 Dette par rapport à l'EBITDA ajusté** - Objectif 4,0x - 6,0x 5,3x Charges d'intérêts2 $ 6.584 Couverture d'intérêts**1 6,6x Remboursements du principal $ 5.076 Charges d'intérêts2 $ 6.584 Couverture du service de la dette**1 3,7x 1 Les ratios de dette sont des ratios non conformes aux PCGR calculés en fonction des Actes de fiducie, tels que complétés. Voir la section 10.4, " Structure du capital ", du Rapport de gestion. 2 Les intérêts débiteurs incluent les intérêts sur les débentures de premier rang non garanties, les prêts hypothécaires et les facilités de crédit. Voir la section 9.1, " Composantes du bénéfice net (perte nette) ", du Rapport de gestion.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 17:25 et diffusé par :