Nouvelle présidence au Conseil d'administration d'Investissement Québec





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce que le gouvernement a procédé à la nomination de Mme Geneviève Fortier au poste de présidente du Conseil d'administration d'Investissement Québec.

Mme Geneviève Fortier occupe la fonction de Chef de la direction de Promutuel Assurance depuis décembre 2019. Au cours de sa carrière, Geneviève a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'industrie pharmaceutique et plus récemment, de celle de l'assurance. Très engagée dans sa communauté, elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration de sociétés publiques et privées, et d'organisations caritatives. Fellow CRHA, elle possède un baccalauréat et une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval.

« Le conseil d'administration d'Investissement Québec pourra maintenant bénéficier de la grande expérience de Mme Fortier dans le domaine financier et en matière d'accompagnement des entreprises. Grâce à la réforme d'Investissement Québec, on peut compter sur un outil de développement économique plus agile et plus performant. Nous sommes certains que cette nomination va nous permettre de continuer sur cette lancée », a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Je suis très heureuse de la confiance que me témoigne le gouvernement en me nommant à la présidence du Conseil d'administration d'Investissement Québec. Contribuer activement au développement économique du Québec en accompagnant des entreprises de toutes les régions et à toutes les étapes de leur cycle de vie est au coeur même de la mission stratégique de cette grande société d'État. Je serai honorée d'appuyer la direction d'Investissement Québec dans la poursuite de cette mission et du déploiement de sa planification stratégique », a pour sa part affirmé Mme Fortier.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Mme Geneviève Fortier à la présidence du Conseil d'administration d'Investissement Québec. Son expérience, autant en entreprise qu'au sein de conseils d'administration, sera un atout précieux dans la direction des activités du Conseil et dans la conduite du mandat d'Investissement Québec » a quant à lui mentionné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le ministre Fitzgibbon et M. LeBlanc ont tous deux tenus à souligner le travail accompli par Mme Louise Sanscartier, qui a assumé au cours de la dernière année la présidence du Conseil d'administration par interim. Mme Sanscartier continuera de siéger au conseil d'administration.

Voir les notes biographiques de Mme Fortier.

