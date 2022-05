Crunchyroll annonce l'arrivée de Dragon Ball Super: SUPER HERO prochainement au cinéma





Le film sera distribué à travers le monde par Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment.

CULVER CITY, Calif., 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Crunchyroll et Toei Animation annoncent la sortie de Dragon Ball Super: SUPER HERO, le nouveau film de la fameuse franchise à succès, dans les salles de cinéma du monde entier à partir de l'été 2022 pour certains pays.

Il s'agit pour Crunchyroll de la première sortie en salle diffusée véritablement à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, le long métrage sera distribué par Crunchyroll tandis que Sony Pictures Entertainment opérera au niveau international. Le film sortira notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Australie & Nouvelle-Zélande, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie (à l'exception du Japon, où le film est déjà prévu le 11 juin prochain). Il sera accessible en version originale japonaise sous-titrée et en version doublée.

« Depuis plus de 30 ans, la franchise Dragon Ball a séduit tous les fans à travers monde qui ont suivi les plus grands guerriers défendre la Terre contre les forces du mal », a déclaré Rahul Purini, président de Crunchyroll. « Nous sommes ravis de nous associer à Toei Animation pour offrir aux fans les plus impatients le dernier chapitre de Dragon Ball Super et pour élargir le public des anime qui découvrira ces héros pour la première fois. »

Dragon Ball Super: SUPER HERO est le deuxième film de la franchise Dragon Ball Super. Dragon Ball Super: Broly est sorti en 2018 à travers le monde. Le film a rapporté plus de 120 millions de dollars au box-office mondial et il est devenu le 5e film d'animation le plus rentable au box-office des États-Unis.

RÉSUMÉ

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

AUTOUR DU FILM

Le film bénéficie de l'engagement du créateur original de Dragon Ball, Akira Toriyama. Très impliqué, le légendaire mangaka est à l'origine de l'histoire, du scénario et de la conception des personnages du projet.

Par ailleurs, le long métrage est réalisé par Tetsurô Kodama et pour les voix japonaises, on retrouve Masako Nozawa (Gohan, Goku et Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Yûko Minaguchi (Pan), Ryô Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Aya Hisakawa (Bulma), Takeshi Kusao (Trunks), Miki Itô (C-18), Bin Shimada (Broly), Kôichi Yamadera (Beerus), Masakazu Morita (Whis), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Miyu Irino (Dr. Hedo), Volcano Ota (Magenta) et Ryota Takeuchi (Carmine).

Le phénomène Dragon Ball a commencé en 1984, lorsque le célèbre manga d'Akira Toriyama a été publié pour la première fois dans le Weekly Shônen Jump de Shûeisha, devenant ainsi un titre de premier plan pendant ses dix ans et demi de publication. Depuis, le succès du manga n'a cessé de croître, avec un record incroyable de 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Avec la popularité toujours croissante de Dragon Ball, la série s'est étendue au-delà du manga pour inclure des séries d'animation, des films, des jeux et des produits dérivés. Aujourd'hui, 38 ans après le lancement du manga original, Dragon Ball continue d'évoluer toujours plus loin, notamment à travers ce nouveau grand film.

À PROPOS DE SONY PICTURES ENTERTAINMENT

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Group Corporation, dont le siège est à Tokyo. Les activités mondiales de SPE englobent la production, l'acquisition et la distribution de films cinématographiques, la production, l'acquisition et la distribution de programmes télévisés, les réseaux de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, l'exploitation de studios et le développement de nouveaux produits, services et technologies de divertissement. Sony Pictures Television exploite des dizaines de sociétés de production en propriété exclusive ou en coentreprise dans le monde entier. Les organisations de production du Motion Picture Group de SPE comprennent Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions et Sony Pictures Classics. Pour plus d'informations, visitez le site www.sonypictures.com/corp/divisions.html.

À PROPOS DE TOEI ANIMATION

Toei Animation Co., Ltd. compte parmi les studios de production d'animation les plus prolifiques du monde. Les activités de la société comprennent le développement et la production d'animation, ainsi que le marketing mondial et l'octroi de licences de programmes, avec des bureaux de vente à Los Angeles, Paris, Hong Kong et Shanghai. Depuis sa création en 1956, Toei Animation Co., Ltd. a produit plus de 13 316 épisodes de séries télévisées (plus de 230 titres) et plus de 258 longs métrages (en mars 2022). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site corp.toei-anim.co.jp/en.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815346/DBSSH_KV.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815347/DBSSH_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1815770/Crunchyroll_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 17:02 et diffusé par :