SOLVE FSHD annonce la nomination de la Dre Eva Chin en tant que directrice exécutive et la structure de financement par « venture philanthropie »





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite au récent lancement acclamé de SOLVE FSHD , l'organisation a le plaisir d'annoncer officiellement la nomination de la Dre Eva Chin au poste de directrice exécutive. Le fondateur de SOLVE FSHD, Chip Wilson, a personnellement engagé 100 millions USD pour trouver un traitement contre la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD) , une maladie rare qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 32 ans. En tant que première directrice exécutrice de SOLVE FSHD, la Dre Chin sera chargée d'aligner les objectifs de l'organisation avec l'expertise des chercheurs, des scientifiques et des entreprises afin de promouvoir et de financer la découverte et le développement de nouvelles thérapies pour lutter contre la FSHD.



« L'expérience et la spécialisation de la Dre Chin dans les maladies neuromusculaires rares ajoutent une immense valeur à notre organisation. Nous sommes ravis de profiter de son expertise et de ses conseils pour atteindre l'objectif de l'organisation consistant à trouver un remède pour la FSHD d'ici décembre 2027 », a déclaré Chip Wilson, fondateur de SOLVE FSHD. « Seulement quelques semaines après le lancement de l'organisation, l'appel de SOLVE FSHD en faveur de demandes de subvention qualifiées et de nouvelles technologies thérapeutiques a reçu une réponse exceptionnelle, et elles seront examinées sous la direction de la Dre Chin », a-t-il ajouté. « En outre, elle a travaillé sans relâche pour construire de solides alliances industrielles pour SOLVE FSHD, elle a évalué minutieusement les projets passionnants visant à financer et à faciliter les opportunités de financement collaboratif dans les secteurs académique et industriel de la recherche et le développement de médicaments contre la FSHD. »

La Dre Chin a obtenu son doctorat en physiologie à l'université de Waterloo au Canada et a suivi une formation post-doctorale à l'université de Sydney, en Australie et à l'U.T. Southwestern Medical Center, à Dallas, se concentrant sur le rôle du calcium intracellulaire dans la fatigue musculaire et la régulation transcriptionnelle de l'expression du gène dans la détermination du type de fibre musculaire et la plasticité musculaire.

« C'est un honneur pour moi de rejoindre l'équipe de SOLVE FSHD, afin de soutenir Chip et la famille Wilson dans notre mission visant à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies neuromusculaires rares en finançant des projets de recherche qualifiés et des recherches précliniques et cliniques qui accéléreront la découverte d'un traitement pour la FSHD », a déclaré la Dre Eva Chin, directrice exécutive de SOLVE FSHD.

Au cours de sa carrière, la Dre Chin a travaillé dans les secteurs académique et pharmaceutique, avec des postes précédents chez Pfizer, à l'université du Maryland, ainsi que chez MyoTherapeutics, Cytokinetics et NMD Pharma. Chez Pfizer, Eva est passée de la recherche universitaire axée sur les mécanismes cellulaires et moléculaires de la fonction musculaire à la découverte et au développement de thérapies ciblant les muscles. Au cours des cinq dernières années, elle a dirigé le développement non clinique de nombreux médicaments candidats dans des essais cliniques portant sur la SLA, la SMA, la myasthénie grave et la cardiomyopathie hypertrophique.

Sous la direction de la Dre Chin, le modèle de financement par « venture philanthropie » de SOLVE FSHD utilisera stratégiquement l'engagement financier de Wilson pour soutenir les subventions initiales, les investissements dans des jeunes entreprises axées sur la FSHD et inciter les compagnies pharmaceutiques dans le domaine des maladies neuromusculaires à se concentrer davantage sur la FSHD. Le modèle de « venture philanthropie » permettra à l'organisation d'être financièrement autonome grâce au retour sur investissements. Les investissements dans des opportunités de recherche viables, malgré un risque élevé, peuvent générer un flux continu de réinvestissement dans l'organisation pour soutenir davantage les initiatives de financement par subventions.

« Pour profiter des récentes avancées dans le domaine des thérapies génétiques, SOLVE FSHD a construit une plateforme de financement créative afin de faciliter le développement de traitements qui ralentissent, arrêtent ou inversent rapidement la faiblesse de la FSHD », a déclaré le Dr John Day, MD, Ph.D., directeur du programme de médecine neuromusculaire de l'université de Stanford. « Le fait que quelqu'un possédant l'expérience et les compétences de la Dre Eva Chin rejoigne SOLVE FSHD est essentiel pour établir le programme scientifiquement rigoureux nécessaire pour définir et valider des traitements sûrs et efficaces le plus rapidement possible », a déclaré le Dr John Day, MD, Ph.D., médecine neuromusculaire, Stanford Neuroscience Health Center.

À propos de SOLVE FSHD

SOLVE FSHD finance des activités de recherche et de développement biotechnologiques et biopharmaceutiques innovantes qui accélèrent les nouveaux traitements contre la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD). L'initiative est entièrement financée et créée par l'entrepreneur et philanthrope canadien Chip Wilson. Le fondateur de la société de vêtements d'athlétisme inspirés par le yoga Lululemon Athletica Inc. souffre de FSHD depuis trois décennies. Il a consacré 100 millions de dollars de son propre argent pour créer SOLVE FSHD et lancer un financement dans des projets qui correspondent à la mission de l'organisation : accélérer la recherche sur de nouvelles thérapies et trouver un remède contre la maladie d'ici 2027.

Les prochaines annonces de financement de subventions seront publiées sur le site Web de SOLVE FSHD - https://solvefshd.com/ . Pour les entreprises en phase de démarrage, contacter SOLVE FSHD à l'adresse [email protected] .

Si vous êtes atteint(e) de FSHD et souhaitez en savoir plus sur les essais cliniques ou être inclus(e) dans le registre FSHD, veuillez consulter le site Web de SOLVE FSHD - https://solvefshd.com/

