Rapport du Vérificateur général du Québec - Favoriser l'implication des partenaires issus du privé dans le continuum de soins au bénéfice des aînés et des plus vulnérables





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) adhèrent aux principaux constats et recommandations de la Vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, plus particulièrement en ce qui concerne le manque de planification des soins aux aînés et de la mauvaise gestion des équipements de protection individuelle.

L'absence de projections quant aux besoins d'hébergement ou de soins à domicile aux aînés était déjà connue des partenaires du secteur privé. Nous sommes d'ailleurs intervenus auprès des autorités gouvernementales pour indiquer que les nouvelles places annoncées étaient déjà insuffisantes pour répondre à la demande. Pour les membres du CEPSEM, il est impératif de planifier les besoins conjointement avec les partenaires privés offrant des soins et des services à domicile, ainsi que dans tous les types d'établissements.

Voici quelques solutions proposées pour répondre à la croissance des besoins et à la protection du personnel et des personnes âgées et vulnérables?:

Favoriser une plus grande participation du secteur privé dans l'élaboration des politiques et dans la planification des ressources

À l'aube d'un virage massif dans les soins à domicile, nos propositions en la matière visent à bonifier l'offre publique en place et à diminuer les visites aux urgences pour les personnes vulnérables?: personnes aînées, patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques, d'insuffisance cardiaque et vivant avec le diabète.



Revoir la gestion des EPI afin qu'elle soit équitable et transparente

Au début de la pandémie, les fournisseurs avaient reçu ordre de ne plus livrer dans les établissements privés, laissant ainsi le personnel et les résidents vulnérables à la contamination. Il est donc proposé de rendre l'information disponible et transparente quant à la gestion des inventaires en créant des outils informatiques et des forums de concertation. On évitera ainsi, lors d'une prochaine crise sanitaire, que chacun fasse des réserves ou soit privé d'équipements adéquats.

« La contribution des centaines d'entreprises privées engagées quotidiennement dans la prestation de services ou le support aux organisations publiques fait du CEPSEM un acteur incontournable dans la planification des besoins et dans la livraison de soins et services de qualité et universels aux aînés. », souligne Luc Lepage, président-directeur général du CEPSEM.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL oeuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices.

Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

